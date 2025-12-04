CNRE pospone para 2026 los temas álgidos: adjudicación de curules, revocatoria y Parlacen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que reinició este jueves 4 de diciembre el debate sobre las modificaciones a las reglas del juego electoral, decidió posponer para enero de 2026 la discusión de temas clave.

Se trata de los artículos relacionados con la forma de votación, la adjudicación de curules y la proclamación, la revocatoria de mandato y el método de elección de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Narciso Arellano, magistrado del Tribunal Electoral (TE), anunció que la decisión se tomó el pasado martes en el pleno de la institución, integrado por los tres magistrados.

Explicó que estos asuntos se abordarán en el quinto bloque de reformas al Código Electoral y que será el TE el encargado de presentar las propuestas.

En un principio, el magistrado propuso que la reunión se realizara el 8 de enero de 2026.

Sin embargo, representantes del sector privado sugirieron cambiar la fecha del próximo encuentro para el 7 de diciembre, propuesta que fue aprobada por la CNRE.

Desde el pasado 13 de marzo de 2025, los miembros de la CNRE sostienen reuniones para elaborar un paquete de reformas al Código Electoral, el cual será llevado posteriormente a la Asamblea Nacional para su aprobación.