Panamá, 04 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    REFORMAS ELECTORALES

    CNRE pospone para 2026 los temas álgidos: adjudicación de curules, revocatoria y Parlacen

    José González Pinilla
    CNRE pospone para 2026 los temas álgidos: adjudicación de curules, revocatoria y Parlacen
    Sesión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Foto: Cortesía Tribunal Electoral

    La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que reinició este jueves 4 de diciembre el debate sobre las modificaciones a las reglas del juego electoral, decidió posponer para enero de 2026 la discusión de temas clave.

    +info

    La CNRE aprueba polémica reforma que limita apoyos a candidatos independientes

    Se trata de los artículos relacionados con la forma de votación, la adjudicación de curules y la proclamación, la revocatoria de mandato y el método de elección de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

    Narciso Arellano, magistrado del Tribunal Electoral (TE), anunció que la decisión se tomó el pasado martes en el pleno de la institución, integrado por los tres magistrados.

    Explicó que estos asuntos se abordarán en el quinto bloque de reformas al Código Electoral y que será el TE el encargado de presentar las propuestas.

    En un principio, el magistrado propuso que la reunión se realizara el 8 de enero de 2026.

    Sin embargo, representantes del sector privado sugirieron cambiar la fecha del próximo encuentro para el 7 de diciembre, propuesta que fue aprobada por la CNRE.

    Desde el pasado 13 de marzo de 2025, los miembros de la CNRE sostienen reuniones para elaborar un paquete de reformas al Código Electoral, el cual será llevado posteriormente a la Asamblea Nacional para su aprobación.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Entrevista exclusiva: IATA revela cómo el aislamiento aéreo de Venezuela tendrá un fuerte impacto en la región. Leer más
    • Imputan a decana de la Unachi por presunto peculado y la separan del cargo. Leer más
    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Operación Nodriza: aprehenden a padre de Dayra Caicedo, supuesto cabecilla de una red que trafica drogas. Leer más
    • Vuelos a Venezuela: aeropuerto fronterizo elevará en 15% las frecuencias para atender a pasajeros varados. Leer más
    • Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela. Leer más
    • Polémicas transferencias del MEF: la Junta Comunal de El Chorrillo, controlada por Chello Gálvez, recibió $150 mil. Leer más