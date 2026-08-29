Coalición Vamos entra en una etapa clave: ‘Será un día importante’, dice Gabriel Silva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La coalición Vamos, movimiento político que surgió en abril de 2022, entrará este sábado 29 de agosto en una etapa clave de cara a las elecciones generales de 2029. Realizará su Tercera Asamblea de Miembros, en la que definirá si da el paso para convertirse en partido político.

“Solo puedo adelantar que será un día importante, no solo en la historia de Vamos, sino también para la política panameña”, dijo Gabriel Silva, exdiputado independiente y uno de los fundadores del movimiento.

En el encuentro participarán autoridades electas, excandidatos, miembros del movimiento y voluntarios.

El evento ocurre en medio de un escenario político en el que se le complica la participación de los independientes en los próximos comicios. Y es que Vamos enfrenta una encrucijada: durante la discusión del proyecto que modifica el Código Electoral en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, los partidos políticos plantearan varias modificaciones que, según los independientes, establecen mayores restricciones para las candidaturas por libre postulación.

Gabriel Silva, directivo de la coalición Vamos. LP/ Alexander Arosemena

Entre los cambios propuestos están, por ejemplo, nuevas reglas para la elección de diputados en circuitos plurinominales. La iniciativa reforma el artículo 424 del Código Electoral y plantea tres opciones para el elector: votar por todos los candidatos de una lista partidaria; seleccionar uno o varios candidatos dentro de esa lista; o votar por un solo aspirante de libre postulación.

La diferencia clave es que el voto por candidatos independientes sería estrictamente individual, sin listas y sin posibilidad de marcar a más de un candidato. Esta modificación podría afectar el modelo conocido como “voto plancha”, utilizado por Vamos para lograr una amplia representación en las pasadas elecciones de 2024.

En esos comicios, Vamos —liderado por el exdiputado Juan Diego Vásquez— obtuvo 19 diputados en la Asamblea Nacional bajo las reglas vigentes y también conquistó alcaldías y representaciones de corregimiento.

Las reformas al Código Electoral deberán llegar próximamente a la Asamblea Nacional. El primer filtro será la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, actualmente presidida por el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, quien ha sido crítico de las candidaturas independientes.

Para Silva, los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional “ya se cuadraron”, por lo que considera que buscarán ponerles el camino difícil a los independientes de cara a las próximas elecciones.