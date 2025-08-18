Coalición Vamos publicará actas, grabaciones y votaciones de las comisiones que preside

La bancada de la coalición Vamos dio a conocer este lunes 18 de agosto una serie de compromisos y aseguró que la presencia de su grupo en las presidencias de comisiones de la Asamblea Nacional no será un trámite protocolar.

“Al asumir presidencias en comisiones firmamos compromisos claros: transparencia en las actas, votaciones, audiencias públicas, rendición de cuentas, priorización de proyectos y cero tolerancia a beneficios personales”, afirmó el jefe de bancada, Roberto Zúñiga, subrayando que su agrupación busca marcar distancia de las prácticas tradicionales que, según él, han debilitado la confianza ciudadana en el Legislativo.

Zúñiga destacó que Vamos preside un tercio de las comisiones permanentes: Educación, Cultura y Deporte (Jorge Bloise); Relaciones Exteriores (Walkiria Chandler); Población, Ambiente y Desarrollo (Lenín Ulate); Mujer, Niñez, Juventud y Familia (Alexandra Brenes); y Economía y Finanzas (Eduardo Gaitán). Según el diputado, este liderazgo es un hecho histórico, pues es la primera vez que una bancada independiente alcanza tal nivel de representación.

El diputado subrayó que las comisiones no deben ser usadas como espacios de extorsión ni de negociación de nombramientos, como —afirmó— ocurrió en el pasado.

“Las comisiones son el corazón del trabajo legislativo. Allí se decide qué proyectos avanzan, se fiscaliza al Ejecutivo y se abre o se cierra la puerta a la ciudadanía”, recalcó.

La Bancada VAMOS marca un hito en la forma de hacer política: al asumir presidencias en Comisiones firmamos compromisos claros: transparencia en las actas, votaciones, audiencias públicas, rendición de cuentas, priorización de proyectos y cero tolerancia a beneficios personales. pic.twitter.com/VUyFkIIA8a — Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) August 18, 2025

En ese contexto, la bancada Vamos presentó siete compromisos obligatorios que, en palabras de Zúñiga, ya están en marcha. “No son promesas, son reglas que aplicamos desde ahora”, aseguró. Cada presidente de comisión tendrá la tarea de explicar cómo se implementan estos compromisos en sus respectivos espacios.

Los compromisos

El primero de ellos es la transparencia y la rendición de cuentas. Todas las comisiones publicarán actas, grabaciones y votaciones en un plazo máximo de 15 días después de cada sesión. Además, cada cuatro meses presentarán informes abiertos al público y transmitidos por medios digitales. Los ciudadanos también podrán acceder a un canal web donde estarán disponibles órdenes del día, proyectos, invitados y datos del equipo técnico.

El segundo compromiso apunta a la asistencia, puntualidad y disciplina. Zúñiga enfatizó que el tiempo de la Asamblea “es tiempo del país”, por lo que no debe desperdiciarse. Para ello, se publicará el orden del día con 24 horas de antelación, se establecerán calendarios fijos de reuniones y se mantendrá un registro público de asistencia y puntualidad de los diputados.

La participación abierta y justa constituye el tercer compromiso. En palabras del jefe de bancada, las comisiones no deben ser espacios cerrados, sino mesas abiertas para la ciudadanía, organizaciones y expertos. Se convocarán audiencias públicas en temas sensibles y se garantizará el uso equitativo de la palabra para todos los participantes. “Ninguna voz será excluida, especialmente las críticas”, aseguró.

Transparencia

Otro eje es la fiscalización con integridad y criterio democrático. Zúñiga aclaró que las citaciones a ministros y altos funcionarios se realizarán únicamente con base en hechos documentados o necesidades institucionales. Rechazó de plano el uso de estas comparecencias como presiones o negociaciones políticas. “Nuestra lealtad está con el país, no con favores ni intereses personales”, advirtió.

El quinto y sexto compromiso están vinculados con la priorización técnica de proyectos y la gestión transparente de personal y recursos. Los proyectos se discutirán por orden de llegada, salvo urgencias justificadas y aprobadas por mayoría. Además, la bancada publicará la lista del personal técnico, sus roles y, de ser posible, sus remuneraciones, así como informes sobre el uso del presupuesto asignado.

Finalmente, Zúñiga puntualizó que ningún presidente de comisión recibirá bonificaciones o salarios adicionales por su cargo. De presentarse una iniciativa que contemple tales beneficios, la bancada la rechazará. “Cada recurso y cada hora de trabajo deben traducirse en resultados reales para la ciudadanía”, concluyó el diputado.