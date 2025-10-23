Coalición Vamos separa a una de sus integrantes que enfrenta proceso de revocatoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Coalición Vamos anunció este jueves la desvinculación de Raquel Murillo, representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, quien enfrenta un proceso de revocatoria de mandato.

A través de un comunicado, la coalición independiente —liderada por el exdiputado Juan Diego Vásquez— explicó que la decisión “se orienta a garantizar la coherencia y el buen funcionamiento de la organización”.

Recordó que cada autoridad electa bajo su bandera aceptó representar no solo un cargo, sino también los valores y principios que rigen el proyecto político.

“Esa responsabilidad implica actuar con coherencia, trabajar en equipo, mantener apertura al diálogo, garantizar transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, y formarse de manera constante para servir al país”, destacó el pronunciamiento.

En septiembre pasado, el Tribunal Electoral (TE) autorizó la recolección de firmas para la solicitud de revocatoria de mandato contra Murillo, presentada por la ciudadana Katerine Torres González.

Torres González deberá recolectar el 30% de las firmas del padrón electoral del corregimiento, que en las elecciones de 2024 fue de 36,075 electores. Es decir, requiere un total de 10,822 firmas en un periodo de 90 días calendario.

Raquel Murillo, abogada, fue electa representante por la libre postulación.