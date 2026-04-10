Colegio de Abogados tilda de ‘extralimitación de funciones’ actuación de la Contraloría

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gremio advierte que este tipo de actuaciones erosiona la separación de poderes, debilita la institucionalidad democrática y crea un precedente peligroso de interferencia indebida en la administración de justicia

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá condenó este viernes la irrupción de funcionarios de la Contraloría General de la República en diligencias de las fiscalías anticorrupción del Ministerio Público (MP) y calificó el hecho de “grave extralimitación de funciones”.

Según el gremio, que preside Maritza Cedeño, estas acciones no solo carecen de sustento jurídico, sino que comprometen la validez de las pruebas, vulneran el debido proceso y ponen en riesgo la integridad de investigaciones en curso.

Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

El comunicado advierte además que este tipo de actuaciones erosiona la separación de poderes, debilita la institucionalidad democrática y crea un precedente peligroso de interferencia indebida en la administración de justicia.

El gremio exige el cese inmediato de estas prácticas, el respeto irrestricto a la autonomía del Ministerio Público y recuerda que la defensa del orden constitucional no es opcional, sino una obligación ineludible de todos los servidores públicos.

Anel Flores, contralor de la República. Foto: Suministrada por la Presidencia de la República.

Los hechos

La reacción del CNA surge luego de que la Procuraduría General de la Nación informara informara durante la noche del jueves 9 de abril que inició una investigación penal, a raíz de que presuntamente funcionarios de la Contraloría interrumpieron una diligencia de entrevistas a auditores, en el caso que se le sigue al exvicepresidente de la República,José Gabriel Carrizo.

En una nota de prensa la entidad narró que la denuncia fue presentada por una fiscal superior Anticorrupción, quien informó “sobre funcionarios de la Contraloría General de la República que irrumpen en medio de un acto de investigación que involucraba auditores de dicha institución, impidiendo con ello la culminación del mismo”.

José Gabriel Carrizo fue imputado por el delito de enriquecimiento injustifficado.. LP/Isaac Ortega

“Los citados auditores, al ser requeridos por autoridad competente, se encontraban rindiendo entrevista dentro de una causa que se adelanta en dicho despacho por el delito de enriquecimiento injustificado, en contra de un exvicepresidente de la República”, se lee en el boletín de prensa.

‘Estaban siendo interrogados’

Durante la tarde del jueves, el periodista Alvaro Alvarado compartió un video en su cuenta de X en el que se observa al contralor Anel Flores junto a un grupo de personas entrando a una oficina.

“Imágenes de la llegada del Contralor Anel Flores a una de las Fiscalías Anticorrupción. Al parecer tuvo que ir a buscar a sus auditores forenses ya que estaban siendo interrogados como si fueran ellos los investigados. Noticia en desarrollo”, escribió.

Imágenes de la llegada del Contralor Anel Flores a una de las Fiscalías Anticorrupción. Al parecer tuvo que ir a buscar a sus auditores forenses ya que estaban siendo interrogados como si fueran ellos los investigados. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/XYsZ4cIxT2 — Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) April 9, 2026

Luego de la denuncia de la Procuraduría, la Contraloría no se ha pronunciado.

La Prensa le socilitó una reacción al contralor Flores sobre el tema, pero aún no se tiene respuesta.

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