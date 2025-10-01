Comenzó el periodo de postulación en el PRD para la elección 5 cargos en el CEN

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El periodo de postulación para la elección de cinco cargos en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se abrió formalmente este 30 de septiembre y cerrará el 2 de octubre.

La Comisión Nacional de Elecciones del PRD informó que la presentación de documentos de los aspirantes se realizará en la sede del partido, ubicada en la avenida México, durante los tres días, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

El periodo de impugnaciones a las postulaciones será del 8 al 10 de octubre. En tanto, la propaganda política para los candidatos al CEN estará permitida del 15 al 20 de noviembre.

El Directorio Nacional, conformado por poco más de 300 miembros, será el encargado de escoger a los reemplazos tras la renuncia de cinco integrantes del CEN.

Los cargos a elegir son: primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario.

Se espera que figuras como el exdiputado Pedro Miguel González y el dirigente Mitchel Doens presenten sus postulaciones para la secretaría general.

La elección de este CEN será de carácter transitorio.