Panamá, 01 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RENOVACIÓN

    Comenzó el periodo de postulación en el PRD para la elección 5 cargos en el CEN

    José González Pinilla
    Comenzó el periodo de postulación en el PRD para la elección 5 cargos en el CEN
    Sede del PRD. LP

    El periodo de postulación para la elección de cinco cargos en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se abrió formalmente este 30 de septiembre y cerrará el 2 de octubre.

    +info

    El PRD se recicla: los mismos de siempre, la apuesta para ‘renovar’ el partidoArranca proceso en el PRD: se disputan vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional

    La Comisión Nacional de Elecciones del PRD informó que la presentación de documentos de los aspirantes se realizará en la sede del partido, ubicada en la avenida México, durante los tres días, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

    El periodo de impugnaciones a las postulaciones será del 8 al 10 de octubre. En tanto, la propaganda política para los candidatos al CEN estará permitida del 15 al 20 de noviembre.

    El Directorio Nacional, conformado por poco más de 300 miembros, será el encargado de escoger a los reemplazos tras la renuncia de cinco integrantes del CEN.

    Los cargos a elegir son: primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario.

    Se espera que figuras como el exdiputado Pedro Miguel González y el dirigente Mitchel Doens presenten sus postulaciones para la secretaría general.

    La elección de este CEN será de carácter transitorio.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • ¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados. Leer más
    • Fiscalía anticorrupción fracasa en intento de agravar medidas cautelares al exdirector de Ifarhu. Leer más
    • Por dentro: la villa diplomática y el costo de su restauración. ‘Yo construí un edificio de 7 pisos por la misma cantidad’. Leer más