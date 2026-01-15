Comida en cárceles: la Dirección de Contrataciones Públicas avala licitación que pone en riesgo las arcas del Estado

Exclusivo Suscriptores

El Estado pagaría millones por gramos de alimentos crudos, pese a que la licitación exige porciones cocidas. Al cocinarse, los alimentos pierden peso, ampliando la diferencia entre lo ofertado y lo servido.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió una resolución que define el rumbo de la licitación por $33 millones para el servicio de alimentación en los centros penales de Colón: la decisión permitirá que el Estado pague cientos de dólares por gramos de carne cruda, aun cuando el pliego de cargos exige porciones de carne ya cocida.

El documento de la DGCP, fechado el 13 de enero de 2026, resuelve la acción de reclamo presentada por el Consorcio C&J Food Services Panamá contra el informe evaluador del proceso de licitación que busca garantizar el suministro de alimentos en el sistema penitenciario.

En la competencia participaron dos grupos principales: el Consorcio Alimentando Panamá S.A., que obtuvo la máxima puntuación, y el Consorcio C&J Food Services, cuya propuesta fue inicialmente descalificada por la comisión evaluadora.

La controversia escaló cuando el Consorcio C&J Food Services denunció que la propuesta de su competidor no cumplía con los estándares nutricionales mínimos. Según el reclamo, el informe de la comisión evaluadora fue parcial y omitió que el Consorcio Alimentando Panamá S.A. presentaba deficiencias en el gramaje de las carnes.

El núcleo del debate técnico se concentró en la conversión de carne cruda a porción cocida, un detalle vital para la salud de los internos. El consorcio reclamante alegó que la propuesta ganadora ofrecía 90 gramos de carne cruda, una cantidad técnicamente insuficiente para alcanzar las 3 onzas cocidas que exige la normativa.

De acuerdo con los términos del pliego, el incumplimiento de los ciclos de menús y del análisis nutricional constituye causal de rechazo de plano, dada la importancia de los derechos humanos y de una alimentación balanceada.

Sin embargo, la DGCP determinó que la facultad de validar estos detalles técnicos corresponde a los comisionados evaluadores, quienes poseen la idoneidad necesaria para verificar el cumplimiento de la Resolución No. 579 del Ministerio de Salud, la cual establecía los estándares del acto público.

La entidad señaló que el proponente cuestionado, es decir, el Consorcio Alimentando Panamá, presentó una declaración jurada notariada en la que garantizó que, de ser adjudicado, cumpliría con todas las guías de alimentación vigentes. Por tanto, la DGCP consideró que no existían méritos suficientes para ordenar una nueva revisión de los aspectos técnicos de las porciones.

En consecuencia, la resolución final confirma el informe de la comisión evaluadora y levanta la suspensión que mantenía paralizado el acto público. Con este fallo, se niegan todas las pretensiones del Consorcio C&J Food Services Panamá y se ordena el archivo del expediente.

Al ser una decisión de única instancia, no admite más recursos legales, lo que permitirá que el Ministerio de Gobierno proceda con la adjudicación del servicio para el complejo de Colón bajo las normativas de transparencia y ética vigentes.