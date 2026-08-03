Comienzan en Panamá ejercicios militares con 21 países y la mira puesta en el Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los ejercicios militares Panamax 2026 comenzaron este lunes en Panamá con 1,700 soldados de 21 países con la mira puesta en la protección del Canal interoceánico, por el que pasa entre el 3% y el 5% del comercio mundial.

“La seguridad del Canal de Panamá no se improvisa, se construye mediante planificación, entrenamiento y una cooperación internacional permanente”, dijo el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, durante la rueda de prensa inaugural.

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, habla en la inauguración del ejercicio multinacional Panamax 2026 este lunes, en la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido en el Distrito de Arraiján (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Los ejercicios Panamax 2026 se celebran durante 11 días con 1,700 uniformados, equipos especializados y armamento conla protección del Canal de Panamá y la seguridad continental como el eje central, según la información oficial.

“El Canal de Panamá no es solamente una vía de tránsito. Es una infraestructura estratégica que conecta mercados, sostiene cadenas de suministros y contribuye directamente a la prosperidad de nuestros países. Sus seguridad y funcionamiento continuo son de importancia fundamental para Panamá, Estados Unidos y la comunidad internacional”, declaró el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera.

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, habla en la inauguración del ejercicio multinacional Panamax 2026 este lunes, en la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido en el Distrito de Arraiján (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, expresó que a lo largo de más de dos décadas los ejercicios Panamax han fortalecido la seguridad hemisférica mediante la cooperación multilateral.

“Desde la perspectiva del Estado panameño, Panamax fortalece nuestra capacidad para anticipar riesgos, gestionar crisis y proteger la infraestructura crítica que resulta esencial tanto para Panamá como para el comercio y la economía mundial”, expresó Orillac.

“Las amenazas transnacionales, los riesgos híbridos, los ciberataques, los desastres naturales y las emergencias tecnológicas exigen que los Estados evolucionen permanentemente sus mecanismos de prevención y respuesta”, recalcó.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Los ejercicios están dividido en varias etapas, desde la planificación inicial hasta la ejecución táctica en escenarios marítimos, aéreos, terrestres y cibernéticos, y cada fase integra capacidades operativas de los estamentos de seguridad panameños con los equipos internacionales.

Desde la semana pasada comenzaron a llegar grupos de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay.

Al menos siete países (Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Países Bajos, Panamá y República Dominicana) ya han movilizado buques para hacer operaciones simultáneas en el Pacífico y el Caribe con el fin de reforzar la integridad de las fuerzas marítimas.

En el Pacífico, unidades de estadounidenses, panameñas, colombianas, mexicanas y ecuatorianas realizan maniobras de control marítimo con naves ante amenazas transnacionales, y en el Caribe soldados holandeses, dominicanos, panameños y colombianos patrullan para “garantizar la protección de rutas estratégicas”.

El Canal de Panamá, una vía interoceánica de unos 80 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico mediante exclusas, es clave para el comercio marítimo mundial. Fue construido por Estados Unidos y desde 1999 está bajo administración panameña. Desde el año pasado, ha sido objeto de tensiones diplomáticas entre ambos países.