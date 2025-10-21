Comisión Ad-Hoc para proyectos anticorrupción queda en pausa: Herrera confía a Camacho la discusión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, informó que los proyectos de ley anticorrupción que esperan debate serán atendidos por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, y por el momento, una eventual Comisión Ad-Hoc quedaría en pausa.

La decisión habría llegado luego de una conversación con el diputado Luis Eduardo Camacho, quien preside la Comisión de Gobierno, según explicó Herrera este lunes 20 de octubre.

“El presidente de la Comisión de Gobierno [Camacho] ya dijo que va a presentar las iniciativas. Se llegó a un acuerdo en esto, y de lo contrario, se instalará la Comisión [Ad Hoc]”, dijo Herrera a periodistas. “Conversamos y él [Camacho] dice que no tiene ningún problema, al final eso es una votación y será la Comisión [de Gobierno] que tome las decisiones al respecto”.

Anteriormente, en una entrevista con La Prensa, Herrera había dicho que la instalación de la Comisión Ad Hoc la consultaría con su equipo legal. No obstante, este lunes, informó que esta solo entraría en efecto si no se llegaran a discutir los proyectos en la Comisión de Gobierno.

Diputado Jorge Herrera confía en discusión de proyectos anticorrupción a Camacho.



Video: Mario de Graciahttps://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/m9WW1mihaM — La Prensa Panamá (@prensacom) October 21, 2025

El tiempo corre en contra, puesto que el Legislativo culmina su periodo de sesiones ordinarias el próximo 31 de octubre. Después de esa fecha, entra en un receso hasta el 1 de enero de 2026, a menos de que se convoquen sesiones extraordinarias para temas específicos.

Para el diputado Luis Duke, comisionado de Gobierno, “puede ser un poco de humo” que la Comisión de Gobierno discuta los proyectos anticorrupción, puesto que “faltan solo dos semanas para que se acabe esto”.

Comisión Ad Hoc

“No entiendo cuál es el miedo con la Comisión Ad Hoc”, apuntó Duke, quien afirma que la única forma en que sería viable la discusión en la Comisión de Gobierno en este periodo es que sesionen varios días a la semana.

Las funciones de la Comisión Ad Hoc se especifican en el Reglamento Interno del Legislativo, particularmente el artículo 68, que detalla: “Las Comisiones Ad Hoc tendrán como función estudiar proyectos de ley y emitir concepto sobre alguna materia en particular que, por su especial naturaleza, no correspondan a ninguna Comisión Permanente de la Asamblea Nacional además de lo dispuesto en el artículo 75 de este Reglamento y en el artículo 167 de la Constitución Política de la República”.

Por su lado, el artículo 167 de la Constitución dice: “todo proyecto de ley que no hubiere sido presentado por una de las Comisiones será pasado por el presidente de la Asamblea Nacional a una Comisión Ad Hoc para que lo estudie y discuta dentro de un término prudencial”. Sobre esa base, diversas opiniones, incluida la del exprocurador de la Administración Rigoberto González, señalan que Herrera está facultado para instalar la Comisión y llevar adelante la discusión.

Los proyectos anticorrupción

Según la bancada de la coalición Vamos, entre 2024 y 2025 se acumularon 43 iniciativas anticorrupción presentadas por ellos que buscan robustecer las penas, eliminar la prescripción de los delitos y recuperar los bienes sustraídos.

Asimismo, hay proyectos presentados por el procurador general de la nación, Luis Gómez Rudy, que proponen la adopción de una “ley general anticorrupción”, mientras que otro modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública.

Por su parte, en una reacción que dio a TVN, el diputado Camacho dijo que la Comisión de Gobierno -que él preside- ha seguido el procedimiento interno de discusión, al tiempo que dijo haber sustentado su desacuerdo con la instalación de una Comisión Ad Hoc al presidente del Legislativo.

Este martes 21 de octubre la Comisión de Gobierno mantendrá una de sus últimas sesiones del actual periodo legislativo. El tiempo corre en contra.