Comisión acoge primer bloque de cambios al proyecto de sustancia económica: impuesto sería sobre renta neta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La sesión se retomó la mañana de este miércoles. Tras las lectura de las propuestas, se declaró otro receso hasta este jueves.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional reanudó este miércoles 20 de mayo la discusión en primer debate del proyecto de ley sobre sustancia económica, con la lectura del informe que recoge el primer bloque de propuestas acogidas tras el proceso de consultas.

El presidente de la comisión, el diputado Eduardo Gaitán, informó que se recibieron aportes que sumaban unas 150 páginas, las cuales fueron condensadas en un documento de 20 páginas.

“Hoy tenemos un condensado de 20 páginas y sí creo importante mencionar que este trabajo no es solamente de este diputado, ha sido un trabajo en equipo, tanto de la comisión, de los comisionados que me acompañan, del equipo del MEF y muy importante, de cada persona de la sociedad civil que dijo presente en estas consultas”, expresó Gaitán.

Detalló que las modificaciones incluyen planteamientos presentados por tributarias como Javier Mitre; las firmas Morgan & Morgan y Klaus Bieberach; así como aportes del Sindicato de Industriales, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), la firma Sucre, Arias y Reyes, el Colegio Nacional de Abogados, Felipe Argote y Eric Molino, entre otros.

Jazmina Rovi, expresidenta de Apademar durante la presentación en la Comisión de Economía y Finanzas. LP/Anel Asprilla

Según explicó, los cambios buscan fortalecer el proyecto de ley, alinearlo con la jurisdicción panameña.

Entre las principales modificaciones mencionó el cambio del cálculo del impuesto desde renta bruta a renta neta, estableciendo una tasa del 15% sobre la renta neta. También destacó un ajuste al artículo 707-B, sustituyendo el término “otras rentas pasivas” por “otras rentas de capital mobiliario”, punto que, dijo Gaitán, había sido objeto de debate en los últimos días.

Otro cambio relevante que destacó está relacionado con la tercerización, incorporando que la superposición se mida por horas, una observación presentada durante las consultas por la Cámara de Comercio.

Gaitán agregó que el informe incluye un artículos para que la ley sea reglamentada en un periodo no mayor a 90 días, con el objetivo de brindar claridad al sector privado y establecer reglas de juego definidas.

Indicó que se incluyeron ajustes de técnica legislativa en la parte final del documento.

“Estas semanas de reuniones y presentaciones han valido la pena. Hoy presentamos un proyecto más robusto y un primer bloque de propuestas que atienden a esos llamados que ustedes realizaron”, dijo, antes de concederle la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, junto a su equipo. LP/Elysée Fernández

El ministro defendió el proceso de consultas y aseguró que el debate desarrollado en la comisión envía “un mensaje importante a la Nación” sobre la capacidad de construir consensos en democracia.

Reiteró que la iniciativa responde a una estrategia del país para preservar y fortalecer la competitividad de Panamá frente a los cambios de la economía global, y aseguró que el objetivo es “proteger empleos, atraer inversiones y reducir la incertidumbre económica”.

Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

El ministro aseguró que el Gobierno acogió entre el 50% y el 70% de las recomendaciones presentadas durante las consultas.

Señaló incluso que varias propuestas ayudaron a resolver problemas y vacíos que no habían sido identificados inicialmente por el MEF.

Entre los cambios acogidos destacó precisamente el traslado del cálculo del 15% de renta bruta a renta neta, luego de escuchar “muy buenas argumentaciones” durante el debate.

También mencionó la revisión de la definición de sustancia económica para reducir ambigüedades sobre a quién aplica la norma y cómo debe interpretarse; aclaraciones sobre la tercerización; y precisiones en la obligación de reporte de los contribuyentes.

Insistió en que las modificaciones buscan dejar claro quiénes estarán sujetos a la ley y quiénes quedarán excluidos de su aplicación.

“Queremos asegurarnos de que quede muy clara la aplicación e igualmente la exclusión de quienes no cumplen los requisitos para los cuales está diseñada esta política pública”, sostuvo.

Tras la presentación del ministro, el diputado Gaitán ordenó la lectura formal del primer bloque de las propuestas que fueron incorporadas al documento. Terminada la lectura, a eso de las 12:15 m.d., el diputado declaró un receso hasta este jueves 21 de mayo para continuar con la presentación del segundo bloque de modificaciones.

Los diputados de la Comisión deberán entrar a debatir estas propuestas y luego aprobarlas o no en primer debate.

La Asamblea fue convocada a sesiones extraordinarias por el presidente José Raúl Mulino, del 4 de mayo al 5 de junio, para discutir únicamente el proyecto de ley N.° 641, sobre el régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera,