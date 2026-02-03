Comisión aprueba en primer debate el proyecto de ley que elimina el Ministerio de la Mujer y revive el Inamu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, de la Asamblea Nacional, que preside la diputada Alexandra Brenes, de Vamos, aprobó en primer debate el proyecto de ley 447, que elimina el Ministerio de la Mujer y revive el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

El proyecto se votó artículo por artículo la tarde de este martes 3 de febrero y se aprobó con cinco votos a favor y cuatro en contra.

Antes de llegar a ese punto, la comisión dedicó buena parte de la sesión a debatir el alcance de la propuesta. Discursos técnicos, emotivos y políticos dominaron la jornada.

Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer. Foto: Captura de pantalla TVL

Fue la cuarta reunión para analizar el asunto. La comisión sesionó en el auditorio Carlos Titi Alvarado, de la Asamblea, donde una vez más recibió a grupos de mujeres a favor y en contra de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Beatriz Carles, titular del Mides, y Niurka Palacio, ministra de la Mujer, respondieron varias preguntas de la diputada Brenes. Fue así como se dio a conocer que el 81% del personal del ministerio que el gobierno quiere eliminar es administrativo y apenas el 19% es técnico, lo que, a juicio del Mides, “evidencia una debilidad en las políticas públicas”.

Palacio fue la primera en defender la propuesta. Leyó un documento en el que expuso lo que considera los beneficios del Inamu. Prometió que la entidad “focalizará sus esfuerzos en las mujeres que viven en las comarcas indígenas, en los cinturones urbanos de pobreza y en las zonas rurales”. También ponderó la “autonomía” que tendrá el Inamu. Pidió a los diputados aprobar el proyecto.

En plena sesión, Brenes consultó qué evaluación institucional motivó al gobierno a impulsar la propuesta. Carles contestó que lo que se busca es llevarle respuestas a las mujeres “en territorio”.

La conversación pasó enseguida a temas más concretos. Palacio informó que el país cuenta con 17 centros de atención para mujeres. Carles dijo que la idea es mantenerlos.

Información en desarrollo