Choque entre Vamos y CD por la comisión de asuntos agropecuarios: Carrasquilla será presidente

La Asamblea Nacional instaló la Comisión de Asuntos Agropecuarios este martes 12 de agosto. Un fuerte giro de timón en la elección de la directiva marcó el desarrollo de la sesión, y también evidenció el tamaño de la fractura dentro del —ya dispersado y con menos aliados—‘bloque de 37′.

Orlando Carrasquilla, de Cambio Democrático (CD), ganó una reñida votación con 5 votos a favor. Pese a que su partido participó en el llamado ‘bloque de 37′, fue postulado por Osman Gómez, de la bancada mixta y el Partido Alianza.

Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, también buscaba la presidencia de la Comisión, pero perdió al solo contar con 4 votos. Fue postulado por Patsy Lee, diputada del Partido Popular y por la libre postulación.

Para la vicepresidencia de la comisión fue postulado Osman Gómez. El diputado Gómez capitalizó el voto del diputado de Vamos, Carlos Saldaña, a pesar de que su colega, Vega, se abstuvo, al igual que Lee.

Finalmente, Gómez ganó la vicepresidencia con 7 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.

Para la secretaría de la comisión, se repitió la fórmula. Raúl Pineda logró el cargo con 7 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.

La comisión queda integrada de la siguiente manera: