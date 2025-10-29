Comisión de Credenciales aprueba metodología para debatir reformas al reglamento interno de la Asamblea

Exclusivo Suscriptores

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó este martes 28 de octubre la metodología para la discusión en primer debate del proyecto de ley que reformaría el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional.

Asimismo, se declaró en sesión permanente para agotar el primer debate del proyecto antes del 31 de octubre, fecha en la que finaliza el periodo de sesiones ordinarias del Legislativo.

La metodología implica una discusión en 6 bloques de cerca de 40 artículos cada uno, con diferentes propuestas de modificación.

Cabe señalar que la Comisión ha estudiado desde septiembre pasado hasta 16 proyectos de ley diferentes, que sugerían modificaciones al RORI.

Ahora, el trabajo de la Comisión en el primer debate será aprobar las modificaciones que serían tomadas en cuenta para integrar un solo texto único reformado.

De no agotarse el primer debate antes del 31 de octubre, la reforma tendría que esperar hasta el 1 de enero de 2026, cuando se abre un nuevo periodo de sesiones ordinarias.

No obstante, existe la posibilidad de discusión en sesiones extraordinarias, pero el Ejecutivo tendría que convocarla.