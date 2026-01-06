Credenciales inicia el año con ratificaciones y debate del reglamento interno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional inició este martes su primera sesión del año con la ratificación de miembros de varias juntas directivas, como parte de la agenda legislativa prevista para el arranque del período.

Además, el órgano legislativo tiene programada la discusión de los bloques 1 y 2 del reglamento interno de la Asamblea Nacional, un debate clave para la organización y el funcionamiento del pleno y de las comisiones durante el resto del año legislativo.

Información en desarrollo...