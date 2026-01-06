Panamá, 06 de enero del 2026

    Credenciales inicia el año con ratificaciones y debate del reglamento interno

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    La Comisión de Credenciales. Isaac Ortega

    La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional inició este martes su primera sesión del año con la ratificación de miembros de varias juntas directivas, como parte de la agenda legislativa prevista para el arranque del período.

    Además, el órgano legislativo tiene programada la discusión de los bloques 1 y 2 del reglamento interno de la Asamblea Nacional, un debate clave para la organización y el funcionamiento del pleno y de las comisiones durante el resto del año legislativo.

    Información en desarrollo...

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


