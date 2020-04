Comisión de Credenciales reanuda debate sobre reformas al Reglamento Interno de la Asamblea

Modificaciones

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional reanudó este lunes 13 de abril a las 11:23 a.m. el debate del Reglamento Interno del órgano Legislativo.

El encuentro es transmitido por el Sistema de Radio y Televisión Parlamentaria, a petición del diputado independiente y miembro de esta instancia legislativa Juan Diego Vásquez.

La Comisión de Credenciales, presidida por Roberto Ábrego, acordó aprobar los cambios a la norma interna de la Asamblea (Ley 49 de 1984) en tres bloques.

Esta comisión, además, está integrada por los diputados de Cambio Democrático, Ana Giselle Rosas, Génesis Arjona, los perredistas Raúl Pineda, Gonzalo González y Juan Esquivel, así como el panameñista Elías Vigil y el diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Francisco Pancho Alemán.

La discusión se había suspendido desde febrero pasado. El 18 de febrero se aprobó el primer bloque del proyecto: del artículo 1 al 12.

Mientras que el que hoy se tiene previsto discutir desde el artículo 13 al 22, y el tercero va desde el artículo 23 al 34.

En ese primer bloque se aprobó, por ejemplo, que las licencias de los diputados sean por 60 días, por el periodo de sesiones, a razón de una semana por cada mes de sesiones y no se establece un esquema de descuento de salario por las ausencias de los diputados. Y que el descuento que se le haría a los diputados por no asistir solo sea aplicable cuando el pleno no sesione por motivos de ausencia de los diputados.

En ninguno de los tres bloques de reformas que pretende aprobar en primer debate la Comisión de Credenciales se hacen cambios a las prerrogativas que reciben los diputados, como la importación libre de derecho de introducción y demás gravámenes de dos vehículos durante el periodo constitucional, franquicia postal y telefónica dentro del territorio nacional, y pasaporte diplomático.

Al hacer uso de la palabra, Vásquez criticó que el presidente de la Comisión haya convocado al debate en medio del Covid-19 cuando nadie puede presentarse a la Asamblea para estar pendiente de la discusión.

Vásquez señaló que el actual Reglamento Interno permite, por ejemplo, que la Comisión de Presupuesto sesione a puertas cerradas, de espaldas a la población. También, dijo, que la norma permite que se le pague el salario al diputado aun cuando no se presente a laborar.

Recordó, además, que las actas de las sesiones legislativas se publican a discreción, sin que exista la obligación de hacerlo. Por ello abogó por reformas que busque una mayor transparencia.

En tanto, la diputada Rosas lamentó que se haya convocado el debate en estas circunstancias, sin embargo dijo que lo entiende por el hecho de que las sesiones están por terminar (30 de abril).

Por su parte, Ábrego dijo que las decisiones en la Comisión no solo corresponden a él, sino a los nueve miembros que la integran. “Simplemente soy un conductor, como lo establece el Reglamento, de cómo debe manejarse esta Comisión”, dijo.

Según Ábrego, el Reglamento Interno sí establece claramente cómo votan los diputados y aseguró que Vásquez desconoce el documento que está proponiendo reformar. Además, invitó al “diputado de San Miguelito”, a presentar denuncias por falta a la ética contra sus colegas, ya que, según su interpretación de las normas, la Comisión no puede hacerlo.

Ábrego, sin embargo, dijo que sí se requieren reformas al Reglamento Interno.