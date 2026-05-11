En vivo: Comisión de Economía inicia debate sobre reforma al Código Fiscal

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional inició este lunes 11 de mayo el primer debate del proyecto de ley que reforma el Código Fiscal.
La propuesta del Órgano Ejecutivo modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias del 4 de mayo al 5 de junio para debatir este tema.
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