Panamá, 11 de mayo del 2026

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    Sesiones extraordinarias

    En vivo: Comisión de Economía inicia debate sobre reforma al Código Fiscal

    Eliana Morales Gil
    En vivo: Comisión de Economía inicia debate sobre reforma al Código Fiscal
    Comisión de Economía de la Asamblea. LP/Eliana Morales

    La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional inició este lunes 11 de mayo el primer debate del proyecto de ley que reforma el Código Fiscal.

    La propuesta del Órgano Ejecutivo modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias del 4 de mayo al 5 de junio para debatir este tema.

    Información en desarrollo…

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


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