Comisión de Elecciones del PRD rechaza impugnación contra una candidata al CEN

El recurso de impugnación presentado por Emelie García Miró, candidata a la segunda vicepresidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), contra Jesenka Espinosa Ríos, también aspirante al cargo, fue rechazado por improcedente.

La decisión fue adoptada por la Comisión Nacional de Elecciones del PRD el miércoles 15 de octubre.

García Miró alegó que su contendora no cumplía con el requisito de 120 meses de militancia ininterrumpida exigido por los estatutos del partido.

Añadió que dos resoluciones emitidas por el colectivo político, mediante las cuales se reconocía dicha antigüedad a Espinosa Ríos, actual alcaldesa de Boquerón, fueron impugnadas ante la jurisdicción electoral, por lo que —según su criterio— “no tienen existencia jurídica ni validez actual”.

Sin embargo, la comisión explicó que las dos resoluciones a las que hace referencia la impugnante fueron publicadas en el Boletín Electoral del Tribunal Electoral (TE), con lo cual se agotó la vía interna, y por ende, las resoluciones “son válidas y eficaces”.

El órgano electoral interno sostuvo que García Miró parte “de la premisa errónea de que la simple presentación de una demanda ante un juzgado anula o congela automáticamente los efectos de la resolución impugnada”. Agregó que “esto es jurídicamente incorrecto”.

Además, señaló que no existe una orden judicial de suspensión, por lo que la comisión rechazó por improcedente la impugnación y no accedió a la práctica de pruebas.

En consecuencia, se aceptó la postulación de Espinosa Ríos al cargo de segunda vicepresidenta.

A la fecha, 46 aspirantes buscan ocupar uno de los cinco cargos vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, que serán elegidos el 23 de noviembre.

Cabe recordar que, de los diez cargos que conforman el CEN, solo se elegirán cinco, debido a la renuncia de sus anteriores ocupantes. Los puestos en disputa son: primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario.

Para el cargo de secretario general se presentaron ocho aspirantes, entre ellos la excandidata presidencial Balbina Herrera y el exdiputado Pedro Miguel González. En tanto, 11 se postularon para primer vicepresidente y 12 para la segunda vicepresidencia.