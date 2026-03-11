Comisión de Gobierno analiza varios proyectos de ley y reglamento para elegir al nuevo defensor del Pueblo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Panamá inició este miércoles 11 de marzo su sesión con la discusión de varios proyectos legislativos y abrió además la fase preliminar del proceso para escoger al próximo titular de la Defensoría del Pueblo.

Durante la jornada, los diputados analizarán el reglamento que regirá el procedimiento de selección del nuevo defensor, en momentos en que el período del actual titular, Eduardo Leblanc, concluye el próximo 31 de marzo.

Información en desarrollo...