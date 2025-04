Comisión de Gobierno cita a diputados un día después de que se presentara propuesta para beneficiar a Martinelli

De forma sorpresiva, la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional convocó a sus miembros a una sesión no contemplada en la agenda oficial del Órgano Legislativo.

La citación se produjo apenas un día después de que el diputado Jairo “Bolota” Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentara una polémica propuesta de ley cuyo objetivo es exonerar a los ya condenados por blanqueo de capitales en los casos Blue Apple y New Business —incluido el expresidente Ricardo Martinelli—, así como eliminar cualquier responsabilidad penal para los señalados en el caso Odebrecht, quienes aún no han enfrentado juicio.

El diputado del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni, fijó posición este jueves frente a la controvertida propuesta legislativa que busca exonerar a condenados por blanqueo de capitales en los mencionados casos, entre ellos Martinelli.

Hoy se me ha convocado a sesionar, a las 2PM, como comisionado de la Comisión de Gobierno y Justicia.



Les comunico que si esta reforma a amnistía es parte de la agenda no va a contar con mi apoyo para prohijamiento.



En @OtrocaminoPma rechazamos proyectos hechos a la medida.

“Hoy se me ha convocado a sesionar, a las 2:00 p.m., como comisionado de la Comisión de Gobierno y Justicia”, expresó el parlamentario, quien advirtió que no respaldará el avance del proyecto. “Les comunico que, si esta reforma a la amnistía es parte de la agenda, no va a contar con mi apoyo para el prohijamiento”, aseguró, marcando distancia de cualquier intento de blindaje legal para los implicados.

Además, señaló que ningún anteproyecto o proyecto de ley que busque la impunidad de figuras individuales e hipoteque la justicia del país contará con su respaldo en ninguna fase legislativa.

Este es el segundo intento del Legislativo por librar al exmandatario de la condena de 128 meses de prisión que le fue impuesta por el caso New Business, relacionado con la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010, cuando aún ocupaba la Presidencia.

La iniciativa, titulada “que decreta amnistía por delitos políticos y dicta otras disposiciones”, fue presentada la noche del miércoles 9 de abril por el diputado Salazar. En su intervención ante el pleno, aseguró contar con el respaldo de 41 diputados; sin embargo, en el documento oficial solo se registran 28 firmas, entre ellas las de colegas de su partido y miembros de las bancadas de Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista. Llamó la atención la ausencia de la firma de la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, así como de diputados de Vamos y del Movimiento Otro Camino (MOCA). Algunas rúbricas, además, son ilegibles o parecen simples garabatos.

El anteproyecto consta de seis artículos —uno de ellos añadido a mano— y, desde el primero, establece con claridad su propósito: conceder una “amnistía general” a las personas sentenciadas o procesadas en los casos New Business, Odebrecht y Blue Apple.

Martinelli figura en los tres expedientes: ya fue condenado por el primero y está llamado a juicio por los otros dos, junto a sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, también implicados en las operaciones de blanqueo. El artículo 1 lo deja explícito: “Se concede amnistía general a favor de las personas sentenciadas o que estén procesadas, o resulten procesadas” en esos tres casos de alto perfil.