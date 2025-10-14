Panamá, 14 de octubre del 2025

    Asamblea Nacional

    Comisión de Gobierno sesiona para analizar una decena de propuestas de ley

    Eliana Morales Gil
    Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

    La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, sesiona este martes 14 de octubre para dar trámite a su agenda ordinaria, que incluye el análisis de al menos 10 anteproyectos de ley de distinta índole.

    Esta instancia legislativa, que debe analizar y debatir sobre iniciativas que impactan la organización del Estado, el sistema de justicia y las reformas constitucionales, aún no debate los proyectos de ley anticorrupción que fueron presentados por el procurador general, Luis Carlos Gómez.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


