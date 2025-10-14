Comisión de Gobierno sesiona para analizar una decena de propuestas de ley

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, sesiona este martes 14 de octubre para dar trámite a su agenda ordinaria, que incluye el análisis de al menos 10 anteproyectos de ley de distinta índole.

Esta instancia legislativa, que debe analizar y debatir sobre iniciativas que impactan la organización del Estado, el sistema de justicia y las reformas constitucionales, aún no debate los proyectos de ley anticorrupción que fueron presentados por el procurador general, Luis Carlos Gómez.