Panamá, 14 de agosto del 2025

    Asamblea

    En vivo: Comisión de Presupuesto analiza traslados de partidas

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Se analizan traslados de partidas. LP\Isaac Ortega

    La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional inició este jueves el análisis de una serie de traslados de partidas solicitados por distintas instituciones estatales.

    Entre ellas están el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Seguridad y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con el objetivo de atender proyectos en ejecución y cubrir compromisos financieros que, según los proponentes, requieren atención inmediata para evitar retrasos en obras y servicios esenciales.

