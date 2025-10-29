Comisión de Presupuesto discute solicitudes de créditos y traslados de partidas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A pocos días de que concluya el primer periodo de sesiones legislativas, varias entidades del Estado acudirán este miércoles 29 de octubre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar traslados de partidas y créditos extraordinarios que les permitan cerrar el año fiscal sin contratiempos.

Entre las instituciones incluidas en la agenda del día destacan el Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional de Descentralización, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos y la Autoridad de Turismo de Panamá.