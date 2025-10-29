Panamá, 29 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASAMBLEA NACIONAL

    Comisión de Presupuesto discute solicitudes de créditos y traslados de partidas

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Comisión de Presupuesto discute solicitudes de créditos y traslados de partidas
    Directiva de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Cortesía.

    A pocos días de que concluya el primer periodo de sesiones legislativas, varias entidades del Estado acudirán este miércoles 29 de octubre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar traslados de partidas y créditos extraordinarios que les permitan cerrar el año fiscal sin contratiempos.

    +info

    En vivo: Ministro de Salud pide más fondos en la Comisión de PresupuestoGobierno, Mujer y Defensoría abren el ciclo de sustentaciones en la Comisión de PresupuestoComisión de Presupuesto aprueba traslados por $179 millones para el Metro de Panamá

    Entre las instituciones incluidas en la agenda del día destacan el Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional de Descentralización, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos y la Autoridad de Turismo de Panamá.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre. Leer más
    • Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • Panamá vs Costa Rica: Final de oro en los Juegos Centroamericanos. Leer más
    • Tim Hortons celebra la apertura de su tercera sucursal en Vía España, Panamá.. Leer más