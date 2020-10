Comisión de Presupuesto suspende millonario traslado de partida a la CSS

INFORME

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional resolvió este lunes 19 de octubre no avalar el traslado de partida por $2.8 millones a la Caja de Seguro Social (CSS).

Benicio Robinson, presidente de la comisión, propuso ante sus colegas suspender el proceso debido a la falta de documentación por parte del Seguro Social. De acuerdo a Robinson, una vez la institución entregue la información procederán a aprobar el traslado sin la necesidad de que la sustenten.

Y es que minutos antes, el subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, había sustentado la partida. Dijo en su intervención que los fondos requeridos son para “pagos de vigencia expirada”.

El diputado Raúl Pineda explicó que el traslado también era para el pago a una compañía que realizó trabajos de manejo de desechos tóxicos.

Indicó que la documentación que no ha presentado la CSS en todo el año es la relacionada a los traslados de partidas de menos de $200 mil que hacen a lo interno. “Deben entregarla todos los meses y la Caja tiene todo el año que no ha traído, que no ha entregado estos informes”, sostuvo.

