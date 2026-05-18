Comisión recibe más de 150 propuestas para modificar el proyecto de sustancia económica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un poco más de 150 propuestas de modificación ha recibido la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional para el proyecto de Ley No. 641, sobre el régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera.

El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la comisión, explicó que las propuestas provienen de diversos sectores y que les corresponde analizarlas. Indicó que deben llegar a un consenso a lo interno de la comisión, por lo que decretó un receso hasta este martes 19 de mayo, antes de iniciar la discusión en primer debate.

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