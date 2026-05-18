Panamá, 18 de mayo del 2026

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    ASAMBLEA

    Comisión recibe más de 150 propuestas para modificar el proyecto de sustancia económica

    José González Pinilla
    Comisión recibe más de 150 propuestas para modificar el proyecto de sustancia económica
    Miembros de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Gaitán. LP/Anel Asprilla

    Un poco más de 150 propuestas de modificación ha recibido la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional para el proyecto de Ley No. 641, sobre el régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera.

    El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la comisión, explicó que las propuestas provienen de diversos sectores y que les corresponde analizarlas. Indicó que deben llegar a un consenso a lo interno de la comisión, por lo que decretó un receso hasta este martes 19 de mayo, antes de iniciar la discusión en primer debate.

    Información en desarrollo...

    José González Pinilla

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