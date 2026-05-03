‘Compañías como Huawei y de ese tipo no son confiable’: Kevin Marino Cabrera

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ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Kevin Marino Cabrera, de 35 años de edad, llegó a Panamá el 28 de abril de 2025, como embajador de Estados Unidos. Antes, fue comisionado del condado de Miami-Dade y concejal del Consejo Comunitario de West Kendall. Estudio ciencias políticas, con una especialidad en relaciones internacionales. Milita en el partido Republicano y trabajó en la campaña presidencial de Donald Trump.

Primero, felicitaciones por la boda con una panameña, así que yo supongo que visa express para los panameños, ¿verdad?

Bueno, como tú dices, Panamá es el centro del universo. Puente del mundo, corazón del universo.

Una de las primeras curiosidades que la gente tiene es acerca de las cancelaciones de visa. Se le cancela la visa a alguien e inmediatamente la gente empieza a especular. Eso es como una caja negra. ¿Cómo funciona lo de cancelar o incluso otorgar la visa a alguien?

La visa es un privilegio. Las personas que entran a nuestro país, nosotros queremos asegurar que estén dentro de las normas de la seguridad nacional de nuestro país. Y si es que estás fuera de esas normas, no vas a ser invitado a nuestro país. A las personas les digo lo mismo: porque te la aprueben no quiere decir que no te la pueden quitar. Y si te la niegan, quizá un día te la puedan aprobar.

¿No lo hacen también con base en cómo uno se expresa acerca de Estados Unidos? Pregunto porque cuando hubo la discusión acerca del memorándum de entendimiento, personas se pronunciaron y después dijeron que les habían quitado la visa. Entonces yo acá preguntándome si hago la pregunta equivocada en esta entrevista, si me van a meter en la Lista Clinton.

Nosotros no publicamos listas, no decimos quién sí y quién no. Pero si estás en contra de la seguridad nacional de nuestro país, de nuestros intereses, no vas a ser invitado. Si a uno no le gusta Estados Unidos, si está trabajando en contra de Estados Unidos, ¿para qué quiere ir a visitar Estados Unidos? Visite otro país, que vaya a China, que vaya a Rusia, no sé, pero que no venga a Estados Unidos.

¿Hay algún político prominente panameño, tal vez algún expresidente, que haya perdido su visa y la haya recuperado?

Que te revoquen la visa, que te la quiten, no es permanente. Es algo que en el futuro pudiera cambiar. Cada vez que uno aplica, puede recibir una decisión diferente. Así que, a las personas que en el pasado la hayan perdido, quizá la puedan recuperar. Y a las que la tienen, quizá la puedan perder.

Kevin Marino Cabrera. LP

Está el discurso de inauguración del presidente Trump, en donde menciona Panamá. ¿Tú sabías que esto venía? ¿Te agarró de sorpresa?

El presidente Trump y yo tuvimos una discusión, creo que fue el 23 de diciembre [de 2024]. Y él anuncia el nombramiento el 25 de diciembre. Que fue, diría yo, un buen regalo para mí el día de Navidad. Yo sabía cuál era su agenda, qué es lo que él quería hacer y cuáles eran sus opiniones. Y mi trabajo es ser su representante en Panamá y asegurar que su agenda todos los días sea nuestro enfoque.

Pero no te explotó el WhatsApp el día del...

Bueno, puede ser que me haya explotado el WhatsApp igual. Aunque yo lo haya sabido o no, no hace una diferencia si las personas me van a contactar por WhatsApp o no.

Me gustaría concentrarme en algo que tiene que ver con diplomacia y la importancia del lenguaje: el comunicado compartido entre Panamá y Estados Unidos, y en particular la palabra “soberanía”. ¿Qué pasó con la diferencia entre el comunicado en español y el comunicado en inglés?

Cuando yo miré el memorándum que se firmó, tanto en inglés como en español, era lo mismo. Sí, había una diferencia que fue un error en un comunicado de prensa, pero un comunicado no rige un acuerdo; los acuerdos son los que rigen esa relación. Cuando miras los acuerdos que se firmaron, hablan de soberanía en ambos, en inglés y en español.

Antes de la reversión del Canal, la congresista Helen Chenoweth intentó anular los tratados Torrijos-Carter, argumentando precisamente que los textos en inglés y en español no coincidían. No llegó a nada, pero ahí está: el lenguaje en las relaciones internacionales pesa, incluso en el tratado mismo, no solo en un comunicado de prensa.

Yo entiendo. Si hubiera un comunicado de prensa, quizá pensaría lo mismo, pero por eso fue que en nuestra primera conferencia de prensa hablamos de eso y destacamos que no había ninguna diferencia, que hablaba de soberanía en ambos. Y en estos momentos, en todas las relaciones hay altos y bajos, pero en este momento, como estamos hoy sentados, estamos quizá en el mejor momento de la relación entre ambos países en los últimos 120 años.

¿Puede Panamá tener relaciones tanto con Estados Unidos como con China?

Esa es una decisión soberana de Panamá. No es una decisión mía qué hacer. Así que es una decisión y una pregunta para el gobierno de Panamá, no para mí.

En las últimas semanas ha habido algunas noticias acerca de ciberataques en las instituciones panameñas. ¿Estados Unidos y Panamá tienen colaboración en temas de ciberseguridad?

Siempre estamos dispuestos a ayudar, sea en el tema de ciberseguridad, sea en el tema del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Si nuestros amigos, socios, aliados de Panamá nos piden ayuda, siempre vamos a estar presentes.

Y en ese contexto de ciberseguridad, hay una preocupación sobre la tecnología china.

Yo diría que no es tecnología confiable. Y si fuera confiable, ellos firmarían convenios como el de Budapest, lo cual los convierte en uno de los pocos países que no han sido firmantes de ese convenio porque no quieren adherirse a las diferentes categorías de transparencia y de seguridad para los usuarios que estuvieran usando esta tecnología. Así que compañías como Huawei y de ese tipo no son confiables. Nosotros sugeriríamos que usaran tecnologías de países que son firmantes del convenio de Budapest, como Estados Unidos, muchos europeos, Japón, Corea y otros.

¿Es Panamá un país en donde las empresas estadounidenses pueden hacer negocio? En la última administración de Trump decían que no, por la corrupción.

Una gran parte de lo que hacemos es invitar a compañías que vengan a Panamá, que inviertan en Panamá y que hagan inversiones duraderas. Tan solo la semana pasada tuvimos 90 personas que vinieron de Colorado buscando diferentes inversiones que pudieran hacer aquí. Así que no es algo que estamos haciendo; es algo que vamos a seguir haciendo.

¿Y los aranceles? Ahorita mismo la política de aranceles en Estados Unidos puede ser un poquito agresiva, diría yo.

Lo miraría como una oportunidad. En este momento, en Panamá es el base level, el nivel más bajo, y lo ves como una oportunidad en comparación con otras partes del mundo, como Asia, donde están en 80%, 50%, 60%. Es una oportunidad para que esas compañías muevan sus sedes acá, abran sus fábricas acá, además de que están mucho más cerca del consumidor final, que es Estados Unidos.

Hace poco entrevisté a Ana Karina Smith Cain, nieta de una de las víctimas del vuelo de Alas Chiricanas. Recientemente se encontró al presunto autor intelectual del hecho, extraditado de Venezuela a Panamá. ¿Qué puedes decir acerca de esa gestión?

Trabajando con Venezuela, hemos logrado extraditar a este sospechoso para enfrentar la justicia y quizá esto le pueda traer paz a las familias. Durante 30 años, el FBI trabajó con los diferentes estamentos de seguridad en Panamá para asegurar que tengan el mejor caso posible. En este momento, no hemos pedido la extradición a Estados Unidos; es algo que reservamos, nuestro derecho de hacerlo, pero pensamos que el mejor caso es en Panamá porque fue donde ocurrió la tragedia.

En el tiempo que lleva aquí, ¿qué es lo que no entiende todavía acerca de Panamá?

Sé que esto va a ser un poco controversial. El geisha, yo sé que a todo el mundo le encanta, que es muy bueno el café, que lo sabe, pero...

Cuidado, te estás metiendo en terreno…

Yo sé que estas son aguas turbulentas en las que estoy entrando, pero quisiera buscar la manera de hacer un café cubano con espumita, tú sabes, como lo hacen en el Versalles y La Carreta. Eso es algo que todavía no he entendido y no he podido lograr hacer.