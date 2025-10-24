Compra de laptops en Meduca es respaldada por Mulino y Molinar dice que será una ‘decisión técnica’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ante señalamientos por presuntas irregularidades en un acto público convocado por el Ministerio de Educación (Meduca) para la compra de laptops para estudiantes por cerca de $230 millones, tanto el presidente de la República, José Raúl Mulino, como la ministra de Educación, Lucy Molinar, salieron al paso defendiendo el proceso.

Así lo manifestaron este jueves 23 de octubre, al visitar la provincia de Veraguas para realizar un Consejo de Gabinete Ampliado.

“Fue un compromiso que adquirí con cada estudiante de este país”, aseguró Mulino, al tiempo que alegó que el proceso ha seguido “una licitación abierta y transparente”.

Previamente, una homologación habría buscado cambios en el pliego de cargos para la compra de las laptops, luego de quejas por el supuesto favorecimiento de una empresa que cumpliría los requisitos.

“La molestía está en dos cosas: que hemos puesto un precio de referencia bajo, porque este no es un proyecto para que nadie se haga millonario, y dos, que se ha pedido en cada aparato que el estudiante tenga la posibilidad de bajar una aplicación, por ejemplo de inteligencia artificial, y poder trabajar con ella en su casa aunque no tenga internet. Ese dispositivo es el que los provedores dice que es muy caro y quieren que le subamos el precio”, explicó por su parte Molinar sobre las molestías de algunos provedores.

Mulino, por su parte, explicó que se está realizando un trabajo mancomunado con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), e incluso, con el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), para garantizar la transparencia del proceso.

“Quiero que todos los estudiantes de este país tengan acceso a la informática. A computadoras de última generación para terminar con la inmensa brecha de desigualdad que existe”, apuntó Mulino.

Molinar finalmente aseguró que se escuchará “a todo el mundo”, pero que “la decisión es técnica” y que será en beneficio de los estudiantes. Según se pudo conocer, la fecha para la presentación y apertura de propuestas sería el próximo 12 de noviembre.