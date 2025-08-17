Con $200 mil, el Panameñista renueva su antigua sede Jorge Pacífico Adames

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Miembros del opositor Partido Panameñista inauguraron este domingo 17 de agosto los trabajos de remodelación de su antigua sede Jorge Pacífico Adames, ubicada en la avenida Perú, cuya inversión rondó los $200 mil.

El presidente del colectivo, José Blandón, explicó que parte de los fondos se obtuvieron mediante “autogestión”, mientras que el resto provino del subsidio público que recibe la agrupación política. El Panameñista cuenta con un financiamiento público poselectoral de $4,861,230.44 para el quinquenio 2024-2029.

Al acto asistieron dirigentes, miembros de la junta directiva y bases del partido. También estuvo presente el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. En su intervención, Blandón reconoció que actualmente no existe una unidad total dentro del colectivo, aunque confía en que con los cambios que impulsan se logre la cohesión interna y se abra espacio a “nuevos liderazgos”.

En las elecciones generales pasadas, la fórmula integrada por Rómulo Roux (Cambio Democrático) y José Isabel Blandón (Partido Panameñista) ocupó el cuarto lugar con un 11% de los votos. Tras esa derrota, un sector de la membresía pidió la renuncia de Blandón.

En el último año, el Panameñista registró una disminución en su padrón, que pasó de 230,482 a 221,593 inscritos.