Seguridad e interconexión eléctrica marcan la agenda entre Mulino y De la Espriella

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mulino llegó a Cali acompañado por los ministros Julio Moltó , Javier Martínez-Acha y Frank Ábrego.

La toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia este viernes 7 de agosto abrió una nueva etapa en la relación con Panamá, uno de sus principales socios en la región.

Comercio, banca, inversión, conectividad y proyectos de integración conforman una agenda económica que va mucho más allá del intercambio de mercancías.

Colombia llega a este cambio de gobierno como uno de los países con mayor presencia económica en Panamá. Además de ser uno de sus principales proveedores de bienes, es el mayor origen de los depósitos extranjeros en el Centro Bancario Internacional (CBI), mientras ambos países mantienen proyectos estratégicos como la interconexión eléctrica y buscan ampliar la conectividad aérea y las inversiones.

Justamente, antes de portar la banda presidencial, De la Espriella se reunió con el mandatario José Raúl Mulino, en Cali, para abordar dos temas que marcarán la agenda bilateral: la interconexión eléctrica y la cooperación en seguridad para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

La agenda incluyó además la conectividad aérea, con énfasis en los vuelos hacia Montería, Río Hato y el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, así como la reactivación de la Comisión de Buena Vecindad Colombo-Panameña.

Reunión de los mandatarios y sus equipos de trabajo. Foto: Cortesía.

Un comercio marcado por el déficit para Panamá

El intercambio comercial entre ambos países continúa siendo uno de los más importantes de la región, aunque con una marcada asimetría.

Colombia exporta a Panamá más de $4,000 millones, impulsada principalmente por petróleo crudo, combustibles refinados y medicamentos, según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

En contraste, Panamá exporta un poco más de $30.5 millones, principalmente chatarra, medicamentos y aluminio reciclado.

Durante los últimos cinco años, las exportaciones colombianas hacia Panamá crecieron a una tasa anual promedio de 12.6%, mientras que las ventas panameñas al mercado colombiano disminuyeron de forma significativa.

El principal depositante extranjero

Más allá del comercio, la relación económica tiene uno de sus pilares en el sistema financiero.

Al cierre de abril de 2026, empresas y particulares colombianos mantenían $11,446 millones en depósitos en la banca panameña, equivalente al 23% de todos los depósitos externos del Centro Bancario Internacional, según cifras de la Superintendencia de Bancos.

Colombia se mantiene como el principal origen de esos recursos, por delante de Costa Rica, Venezuela, Ecuador y República Dominicana.

Ránking de países con mayores depósitos en Panamá.

La importancia de esos flujos refleja el papel de Panamá como centro financiero regional para empresas e inversionistas colombianos.

Una agenda de integración

La relación bilateral también incluye proyectos estratégicos.

Entre ellos destaca la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, considerada una de las principales iniciativas de integración energética de la región y que ambos gobiernos han manifestado interés en impulsar.

A ello se suma la intención de ampliar la conectividad aérea, facilitar las inversiones y fortalecer el intercambio empresarial entre ambos países.

Lo que viene

Mulino viajó a Colombia acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y de Seguridad Pública, Frank Ábrego. En Cali fue recibido por funcionarios del Gobierno de Colombia y por el embajador de Panamá, Mario Boyd Galindo. Y posteriormente se reunió con De la Espriella.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural de Cali. Después, Mulino y De la Espriella se trasladaron a la Arena USC, en la Universidad Santiago de Cali, para asistir a la ceremonia de investidura presidencial.

Abelardo de la Espriella.

Desde junio, Mulino había dejado claro el tono que esperaba darle a la relación con el nuevo gobierno colombiano. Tras la elección de De la Espriella, dijo que Panamá estaba dispuesto a poner “toda la cooperación” a disposición del nuevo mandatario y planteó la necesidad de “agrandar” la relación bilateral desde una perspectiva “más pragmática, empresarial, de negocios e inversión”.

Ese enfoque llegó este viernes a la primera reunión bilateral.