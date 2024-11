‘Con tanto ruido, nos sentamos a pensar’: Molinar sobre la compra de las ‘laptops’; el Gabinete todavía no aprueba nada

Escuchar audio noticia

El Ministerio de Educación (Meduca) todavía no ha sometido a consideración del Consejo de Gabinete el “convenio de cooperación” firmado hace dos meses y medio con la organización estadounidense One Laptop Per Child (OLPC), para la compra directa de 654 mil computadoras personales por $241.7 millones.

El Gabinete se reunió este martes 19 de noviembre y, en el comunicado divulgado por el Ministerio de la Presidencia, no consta que el tema fuera parte de la agenda de la sesión. Se aprobaron prórrogas para los contratos de recolección de basura de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y del mantenimiento de trenes de la línea 1 del Metro, y se autorizó la suscripción del contrato para la conexión eléctrica de la línea 3, entre otros asuntos. Nada de eso guarda relación con el Meduca.

No obstante, la ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que ella sí habló en ese Gabinete sobre su “paquete” para “transformar el sistema educativo”.

El convenio con OLPC sería parte de ese “paquete”, aunque ella misma reconoce que ese documento, formalmente, “todavía” no ha sido llevado a Gabinete, como exige la Ley de Contrataciones Públicas de 2006.

Molinar contó detalles del Consejo de Gabinete en el noticiero Telemetro Reporta, este miércoles 20 de noviembre, e incluso dijo que el presidente José Raúl Mulino se mostró sorprendido cuando ella explicó cómo era ese “paquete” de transformación.

“¿Y ustedes van a poder hacer todo eso?”, exclamó el presidente, según la versión contada por una sonriente Molinar.

También dijo que el documento firmado el 5 de septiembre pasado con OLPC está sujeto a modificaciones, ya que en esa entrevista avisó que la “fórmula” podría cambiar.

“Con tanto ruido que se ha hecho, nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si cambiamos la fórmula? Y el Gabinete nos dijo: ‘y, ¿qué pasa si cambia la fórmula?’ A mí no me afecta”, dijo Molinar.

Cuando los presentadores del noticiero le pidieron explicar eso qué significa, la ministra respondió que “a lo mejor mantenemos el convenio, pero licitamos la compra”.

“Todo se va a decidir en función del mejor precio”, añadió, aunque poco antes dijo que estaba segura que los precios “van a ser los mismos”.

“Ese mercado lo dominan cuatro empresas”, remarcó.

El pasado mes, ante una consulta de La Prensa, Molinar dijo que “OLPC ofreció 51% menos del precio establecido en convenio marco y de mercado, con especificaciones superiores”.

La aprobación por parte del Consejo de Gabinete es un requisito obligatorio exigido en La Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas en el país. El artículo 2, numeral 6, de dicha norma establece que “le corresponderá al Consejo de Gabinete la evaluación y aprobación de las contrataciones mediante procedimiento excepcional, que sobrepasen los $3 millones”.

Aunque todavía no tiene el aval del Gabinete, la semana pasada Molinar solicitó destinar $45.4 millones del presupuesto asignado al Meduca para este año, para adquirir 107,124 laptops (del total de 654 mil) a OLPC. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) aprobó el traslado de los fondos.

En la entrevista en TR, Molinar insistió en que no se ha saltado “etapas”.

“La ley dice que para llevar un proyecto a Gabinete, que todavía no lo hemos llevado, tengo que hacer el convenio y certificar una partida [en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en la AN], pero no al revés”, indicó.

Precisamente, lo que debe autorizar el Gabinete es si Molinar firma o no el convenio con la organización.

Ese documento tiene toda la apariencia de un contrato. Está firmado por Molinar y por Lylian Peraza, presidenta de OLPC. Debajo del nombre de ambas está anotado el renglón reservado para el eventual refrendo de la Contraloría General de la República.

‘Apelo a la sensatez del Gabinete’

El diputado independiente, Betserai Richards, quien es parte de la Comisión de Presupuesto y ha cuestionado duramente esta compra directa, solicitó al Gabinete no aprobar el convenio, ya que considera que se trata de una transacción “poco transparente”.

“Apelo a la sensatez del Gabinete y al cuido de los recursos del Estado, porque están a tiempo de hacer los correctivos”, resaltó Richards.

El diputado también señaló que la Ley de Contrataciones Públicas es clara al establecer que, para realizar una contratación directa fuera del convenio marco, la entidad debe presentar al menos tres cotizaciones que cumplan con las mismas especificaciones y calidad.

Molinar no ha mostrado dichas cotizaciones.

Richards agregó que esta organización no cuenta con laptops de una marca de trayectoria ni calidad. La propia Molinar reconoció una vez en la AN que “son computadoras universales… no hay marca comercial conocida”.

Sobre las quejas de Molinar ante los precios que hay en el convenio marco de Panamá Compra, Richards quiere saber por qué la ministra no propuso cambios a ese mecanismo y optó por una contratación directa.

“Ahora habla de cambios al convenio marco, pero cuando fue gobierno [2009-2014] no lo hizo y ahora dice que lo hará en enero próximo”, señaló.

El diputado calificó de “irresponsable” a Molinar por defender la compra directa de $241.7 millones con OLPC, en lugar de priorizar una mejor ejecución presupuestaria o mejores condiciones de los centros educativos y los estudiantes. En TR, la ministra dijo que todo eso será parte de su “paquete” para transformar la educación.

El diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, también cuestionó el convenio con OLPC y remarcó que sin la autorización del Consejo de Gabinete, ese documento no tiene ninguna validez.