Concluye sin respaldo: revocatoria contra Mayer Mizrachi no alcanzó las 100 firmas

Los activistas que impulsaban el proceso contra el alcalde recolectaron 66 firmas de las 217,322 requeridas.

El proceso de recolección de firmas para activar una revocatoria de mandato contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, concluyó sin respaldo.

Este miércoles venció el plazo otorgado por el Tribunal Electoral (TE), y los activistas que impulsaban el proceso contra el alcalde solo habían recolectado 66 firmas de las 217,322 requeridas, según cifras oficiales del organismo electoral.

El TE autorizó el inicio del proceso el 8 de octubre de 2025, fecha a partir de la cual comenzó a correr el plazo de 120 días calendario, que venció este miércoles 4 de febrero de 2026.

De acuerdo con la institución, las firmas recolectadas apenas representan el 0.03% del total exigido. Para que la revocatoria prospere, la normativa establece como requisito la recolección del 30 % del padrón electoral del distrito, vigente a la fecha de la elección. La iniciativa fue presentada por el ciudadano José Guardia Bernal, quien formalizó la solicitud en julio pasado.

Hoy cierra mi revocatoria de mandato con 66 firmas de 217k. En otras palabras 99.97% de aceptación. Que sepan que no pasa un dia que no estoy agradecido con la confianza que han depositado en mi no solo quienes votaron por mi sino todos los ciudadanos a quien les sirvo con… — Mayer Mizrachi (@Mayer) February 5, 2026

El propio alcalde reaccionó en sus redes sociales este jueves y señaló lo siguiente: “Hoy cierra mi revocatoria de mandato con 66 firmas de 217 mil. En otras palabras, 99.97% de aceptación. Que sepan que no pasa un día en que no esté agradecido por la confianza que han depositado en mí, no solo quienes votaron por mí, sino todos los ciudadanos a quienes sirvo con dedicación, orgullo y convicción, junto a mi equipo”.

Otros casos

Además del caso de Mizrachi, también fracasaron los intentos de revocatoria de mandato contra la diputada independiente Paulette Thomas Horly, electa por el circuito 8-3, y contra la alcaldesa de Arraiján, Estefany Peñalba.

En el caso de Thomas, la Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro informó que el pasado sábado 10 de enero de 2025 concluyó el período establecido para la recolección de firmas.

La iniciativa fue promovida por el ciudadano Rubén Darío de la Rosa Caballero, quien, tras un plazo de 120 días calendario, solo consiguió seis firmas de apoyo, equivalentes al 0.012% del total requerido.

En lo que respecta a Peñalba, el TE comunicó que el 15 de enero culminó el período para que los activistas que impulsaban su salida de la Alcaldía lograran reunir el apoyo ciudadano requerido.

Sin embargo, el esfuerzo no prosperó: las cifras preliminares revelan que se recolectó menos del 5% de las firmas exigidas para activar el proceso.