15 mil educadores no recibirán salario la primera quincena de junio por huelga

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que 15 mil docentes no recibirán sus salarios correspondientes a la primera quincena de junio, debido a su participación en la huelga que se mantiene desde hace más de un mes en distintas regiones del país.

A cerca de 15 mil maestros y profesores que no han trabajado, en la primera quincena de junio, no se les pagará, afirmó el contralor general de la República, Anel Flores.https://t.co/cdd6Vk0gyg a través de @prensacom — La Prensa Panamá (@prensacom) June 4, 2025

Según Flores, han verificado que estos educadores no han cumplido con su jornada laboral desde el inicio del paro, el pasado 23 de abril, por lo que, conforme a las normas de fiscalización, se procedió a suspender la autorización de sus pagos.

Sin embargo, al responder a las críticas de los gremios magisteriales que han calificado la medida como una represalia, añadió que la Contraloría está dispuesta a revisar cada caso. “Esto no es una venganza. Si los docentes pueden demostrar que han asistido a sus trabajos, se les hará su pago”, afirmó.

No obstante, el contralor reveló una situación irregular: 82 dirigentes sindicales que se mantienen en paro sí han seguido cobrando su salario. “Eso significa que alguien está marcando asistencia por ellos, y eso es una irregularidad seria que estamos investigando”, advirtió.

La Contraloría General de la Repúbica ha detectado que 82 dirigentes sindicales sí están cobrando, lo que significa que alguien está marcando asistencia por ellos, dijo el contralor Anel Flores, sobre los educadores que están en paro desde el 23 de abril.… — La Prensa Panamá (@prensacom) June 4, 2025

Flores también indicó que actualmente hay 17 mil 200 docentes a la espera de ser nombrados, pero no hay plazas disponibles debido a que muchas de ellas están ocupadas por educadores que “no quieren trabajar”, dijo en referencia a quienes mantienen el paro.

Lamentó que se hayan perdido más de 500 días de clases en los últimos tres años, una situación que —según afirmó— se traduce en pésimos resultados académicos cuando los estudiantes aplican a carreras universitarias.

“Es un perjuicio enorme para los estudiantes y padres de familia”, aseveró Flores, al tiempo que advirtió sobre el impacto acumulativo que estas interrupciones tienen en el desarrollo educativo del país. “Estamos comprometiendo el futuro de una generación entera”, agregó.

El contralor no dejó claro si anteriormente, desde el inicio de la huelga, se ha realizado algún tipo de descuento a los docentes. “Eso no me corresponde a mí decir eso. Eso es un tema del Ministerio de Educacón. Pero en la ley de educación hay un articulo que decreta el abandono de trabajo como una causal”.

Hoy se cumplen 42 días de paro indefinido por parte de gremios docentes que rechazan la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).