Minuto a minuto: conferencia de prensa semanal del presidente Mulino, desde Arraiján
El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza su habitual conferencia de prensa semanal. Este jueves, la actividad se desarrolla desde Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
El mandatario aborda diversos temas de actualidad nacional.
“Esa solicitud está siendo muy evaluada por nosotros y ya le pedí al ministro Moltó, el lunes, que hubo una reunión del Instituto Costarricense de Energía con nuestras autoridades, que le manifestar a las autoridades ticas que. ¡suave! por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo".
“Lo que sí te ofrezco es que vamos a apelar como en efecto apelamos y nos ponemos a disposición para negociar como corresponda las querencias de ambos países. Eso no se dio nunca. Al menos no de una manera amplia”, dijo Mulino sobre su respuesta al presidente costarricense de ese momento, Rodrigo Chaves.
El presidente Mulino reaccionó a las declaraciones de la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, sobre las diferencias comerciales entre ambas naciones.
“Fui el principal sorprendido de esas declaraciones el primer día de su mandato. Es un tema importante para Costa Rica, pero también para Panamá y mi deber es proteger a los panameños, porque por más de 10 años empresas panameñas que operaban en Costa Rica fueron bloqueadas y no entraban a ese país”.
El presidente José Raúl Mulino reaccionó a los señalamientos de la mandataria costarricense Laura Fernández, afirmando que Panamá “tiene el deber de proteger a su sector” y que actuará bajo el principio de reciprocidad. https://t.co/2FXvzNs2Lq pic.twitter.com/Sog4SfzxCv— La Prensa Panamá (@prensacom) May 21, 2026
“Y estoy seguro que la Defensoría sabrá enfocar su esfuerzo institucional hacia esas áreas donde se está haciendo un trabajo muy grande para que todos los privados de libertad, que no sean un factor de inseguridad, puedan tener acceso a resocialización a trabajar a compensar sus días de pena con días de trabajo”, agregó.
Mulino dio su posición sobre la sugerencia de colocar televisores en los centros penitenciarios para la Copa del Mundo, indicando que “tiene la misma sensación que ustedes”. “Siento que, independiente de la buena fe conque estoy seguro la Defensora del Pueblo, no se puede. Y estoy en desacuerdo”. Dijo que se está haciendo un esfuerzo grande a través del Ministerio de Gobierno para ir resocializando la mayor cantidad de privados de libertad en el país.
El presidente José Raúl Mulino aclaró que “no estoy de acuerdo” con la entrega de televisores a privados de libertad, y pidió a la Defensoría del Pueblo enfocar sus esfuerzos en la resocialización junto al Ministerio de Gobierno. https://t.co/2FXvzNs2Lq pic.twitter.com/gBcgIhskWr— La Prensa Panamá (@prensacom) May 21, 2026
Sobre el sector turismo, dijo que a partir del 17 de julio Panamá contará con una nueva ruta directa aérea entre Quito, Ecuador y Río Hato, una alianza entre la Autoridad de Turismo, Maxi Travel y Aéreo Regional. Destacó que en el primer trimestre de este año casi se llegó al millón de turistas.
El presidente José Raúl Mulino anunció que el 17 de julio inicia la nueva conexión directa entre Quito y Río Hato. Destacó que en el primer trimestre el país “casi llega al millón de turistas, un hito histórico que multiplica oportunidades y empleo”.https://t.co/2FXvzNs2Lq pic.twitter.com/nZwiH6m601— La Prensa Panamá (@prensacom) May 21, 2026
El mandatario dijo que en materia de obras se están desarrollando 360 proyectos en todo el país, desde el Darién hasta Chiriquí.
El presidente José Raúl Mulino menciono que “la reactivación del sector privado arrancó”, tras registrarse 86 mil nuevos contratos en el primer trimestre. Anunció además 360 obras en ejecución, nuevas carreteras y miles de empleos que —afirmó— “regarán la economía desde Darién… pic.twitter.com/9QX7MqiuO5— La Prensa Panamá (@prensacom) May 21, 2026
El presidente de la República, José Raúl Mulino, empezó la conferencia indicando que en el primer trimestre de este año se concretaron 86 mil contratos privados nuevos, 17 mil más que el año anterior.
El presidente José Raúl Mulino menciono que “la reactivación del sector privado arrancó”, tras registrarse 86 mil nuevos contratos en el primer trimestre. Anunció además 360 obras en ejecución, nuevas carreteras y miles de empleos que —afirmó— “regarán la economía desde Darién… pic.twitter.com/9QX7MqiuO5— La Prensa Panamá (@prensacom) May 21, 2026
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