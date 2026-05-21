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    Panamá Oeste

    Minuto a minuto: conferencia de prensa semanal del presidente Mulino, desde Arraiján

    Henry Cárdenas P. / Martha Vanessa Concepción
    21 may 2026 - 01:25 PM
    Minuto a minuto: conferencia de prensa semanal del presidente Mulino, desde Arraiján
    Conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza su habitual conferencia de prensa semanal. Este jueves, la actividad se desarrolla desde Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

    El mandatario aborda diversos temas de actualidad nacional.

    “Esa solicitud está siendo muy evaluada por nosotros y ya le pedí al ministro Moltó, el lunes, que hubo una reunión del Instituto Costarricense de Energía con nuestras autoridades, que le manifestar a las autoridades ticas que. ¡suave! por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo".

    En ese sentido, Mulino dijo que Costa Rica está solicitando mayor acceso de energía panameña y que hay una solicitud de ese país para comprar.

    “Creo mucho en el principio rector de las relaciones internacionales que es la reciprocidad. Creámen, que esa reciprocidad será ejercida en aquellas cosas que tengan que ver con la relación con Costa Rica”, afirmó.

    El presidente resaltó que Costa Rica es un país vecino con el que siempre se ha tenido muy buena relación, pero también siempre ha creído que la política exterior de los países se hace con discreción, moderación y respeto.

    “Lo que sí te ofrezco es que vamos a apelar como en efecto apelamos y nos ponemos a disposición para negociar como corresponda las querencias de ambos países. Eso no se dio nunca. Al menos no de una manera amplia”, dijo Mulino sobre su respuesta al presidente costarricense de ese momento, Rodrigo Chaves.

    Mulino destacó que el año pasado, a raíz del fallo de la OMC, el cual Panamá apeló. Dijo que el entonces presidente Rodrigo Chaves habló con él pidiéndole que Panamá no apelara ese fallo y que lo cumpliera. “Le dije: imposible. Tengo que defender a nuestro sector”.

    El presidente Mulino reaccionó a las declaraciones de la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, sobre las diferencias comerciales entre ambas naciones.

    “Fui el principal sorprendido de esas declaraciones el primer día de su mandato. Es un tema importante para Costa Rica, pero también para Panamá y mi deber es proteger a los panameños, porque por más de 10 años empresas panameñas que operaban en Costa Rica fueron bloqueadas y no entraban a ese país”.

    “Apoyaré a nuestra selección con todo, pero no viajaré a Toronto al juego inaugural y me quedaré participando en Panamá de estas actividades junto a los fanáticos de la Marea Roja. Así es que no habrá viaje a Canadá y prefiero quedar viendo los distintos juegos aquí en Panamá”, afirmó.

    El presidente anunció que el Gobierno proporcionará pantallas gigantes de TV en distintos puntos del país para ver los jugos del Mundial, en áreas como el Parque Omar, Atlapa, Tocumen, Panamá Oeste, Chitré, Santiago Colón y David.

    “Y estoy seguro que la Defensoría sabrá enfocar su esfuerzo institucional hacia esas áreas donde se está haciendo un trabajo muy grande para que todos los privados de libertad, que no sean un factor de inseguridad, puedan tener acceso a resocialización a trabajar a compensar sus días de pena con días de trabajo”, agregó.

    Mulino dio su posición sobre la sugerencia de colocar televisores en los centros penitenciarios para la Copa del Mundo, indicando que “tiene la misma sensación que ustedes”. “Siento que, independiente de la buena fe conque estoy seguro la Defensora del Pueblo, no se puede. Y estoy en desacuerdo”. Dijo que se está haciendo un esfuerzo grande a través del Ministerio de Gobierno para ir resocializando la mayor cantidad de privados de libertad en el país.

    Sobre el sector turismo, dijo que a partir del 17 de julio Panamá contará con una nueva ruta directa aérea entre Quito, Ecuador y Río Hato, una alianza entre la Autoridad de Turismo, Maxi Travel y Aéreo Regional. Destacó que en el primer trimestre de este año casi se llegó al millón de turistas.

    Mulino adelantó que se dará la orden de proceder para la carretera desde Loma Campana hasta Santiago de Veraguas. “Serán miles de empleos y he pedido a los contratistas que esas empresas contraten personal de cada área por donde va pasando la solución de la carretera”.

    El mandatario dijo que en materia de obras se están desarrollando 360 proyectos en todo el país, desde el Darién hasta Chiriquí.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, empezó la conferencia indicando que en el primer trimestre de este año se concretaron 86 mil contratos privados nuevos, 17 mil más que el año anterior.

    Información en desarrollo…

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Martha Vanessa Concepción

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    TEMAS: José Raúl MulinoPresidencia de la República

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