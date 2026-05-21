Minuto a minuto: conferencia de prensa semanal del presidente Mulino, desde Arraiján

El presidente Mulino reaccionó a las declaraciones de la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, sobre las diferencias comerciales entre ambas naciones.

“Fui el principal sorprendido de esas declaraciones el primer día de su mandato. Es un tema importante para Costa Rica, pero también para Panamá y mi deber es proteger a los panameños, porque por más de 10 años empresas panameñas que operaban en Costa Rica fueron bloqueadas y no entraban a ese país”.