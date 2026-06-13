Panamá, 13 de junio del 2026
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    DIPLOMACIA

    Congreso Anfictiónico: Cancillería confirma la agenda y la participación de 86 delegaciones

    El evento reunirá a jefes de Estado, ministros y representantes de organismos internacionales del 20 al 27 de junio de 2026.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Congreso Anfictiónico: Cancillería confirma la agenda y la participación de 86 delegaciones
    Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. LP/Gabriel Rodríguez

    Un total de 86 delegaciones de distintos países han confirmado su participación en la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores este sábado 13 de junio.

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    Congreso Anfictiónico: Panamá y su papel como puente de encuentro en AméricaEl Hijo del Molino contra el Congreso Anfictiónico de Panamá

    El evento reunirá a jefes de Estado, ministros, viceministros y representantes de organismos internacionales en una agenda diplomática que se desarrollará en el país del 20 al 27 de junio de 2026.

    Como se recordará, Panamá vivirá este año la celebración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, que no solo evocará el encuentro de las nacientes repúblicas americanas impulsado por Simón Bolívar en 1826, sino que también buscará reivindicar el papel del istmo como puente entre pueblos e ideas de América Latina.

    Congreso Anfictiónico: Cancillería confirma la agenda y la participación de 86 delegaciones
    Lo que escribió Simón Bolívar sobre Panamá en su Carta de Jamaica. Plaza Bolívar en el Casco Antiguo. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    La agenda

    La programación contempla una serie de encuentros multilaterales de alto nivel que iniciarán el domingo 21 de junio con la Trigésima Primera Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

    Posteriormente, el lunes 22 de junio se llevará a cabo la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, así como la apertura de la Quincuagésima Sexta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se extenderá hasta el miércoles 24 de junio.

    El jueves 25 de junio está prevista la Undécima Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias, mientras que el viernes 26 se desarrollará el Foro de Líderes Globales. A estas actividades se sumarán múltiples reuniones paralelas y complementarias que tendrán lugar durante toda la semana de alto nivel.

    De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, al menos cuatro países han confirmado la presencia de sus jefes de Estado y de Gobierno: Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay. No obstante, otras naciones han adelantado su intención de participar a ese nivel, información que será oficializada una vez se reciban las confirmaciones formales.

    En paralelo, 38 países participarán con delegaciones encabezadas por ministros o viceministros de Estado, entre ellos Estados Unidos, Brasil, México, España, Francia, Italia, Canadá y el Reino Unido, lo que refuerza el carácter internacional del encuentro y su relevancia política y diplomática.

    Congreso Anfictiónico: Cancillería confirma la agenda y la participación de 86 delegaciones
    Javier Martínez Acha, canciller. Foto: Cortesía

    La importancia

    Asimismo, se espera la participación de secretarios generales de seis organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad de las Democracias (CoD) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), entre otros organismos multilaterales que tendrán presencia en la agenda oficial.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que otros 26 países estarán representados por embajadores y directores generales, además de 12 organismos internacionales con representación técnica y directiva. La entidad reiteró que la lista de participantes continuará actualizándose a medida que se confirmen nuevas delegaciones para la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

    El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, ha señalado que la cita tiene como propósito renovar el compromiso hemisférico con el diálogo, la democracia y la cooperación entre los países participantes.

    “Simón Bolívar describió a Panamá como el centro del universo, no como una metáfora poética, sino como una definición geopolítica. Ese espíritu sigue vivo”, manifestó.

    Congreso Anfictiónico: Cancillería confirma la agenda y la participación de 86 delegaciones
    La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    Por su parte, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, consideró que la conmemoración representa una oportunidad para reafirmar la identidad histórica de Panamá como un territorio destinado al diálogo entre naciones.

    La funcionaria destacó que la celebración permitirá devolver protagonismo a lugares emblemáticos como el Palacio Bolívar y el Salón Bolívar, ubicados en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá. Fue precisamente en ese recinto donde, en junio de 1826, sesionaron los delegados convocados por Bolívar con la intención de construir una alianza permanente entre las repúblicas americanas recién independizadas.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

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