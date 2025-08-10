Conozca qué hace un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El avión militar Lockheed C-130 Hércules especialmente utilizado para el transporte táctico medio-pesado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aterrizó en Panamá este domingo 10 de agosto, específicamente en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico, en el área de la base Teniente Octavio Rodríguez Garrido.

Las razones para que esta aeronave militar estadounidense arribara al país, van más allá de su habitual visita como parada técnica o repostaje de combustible. Esta vez la aeronave tiene una misión específica: el transporte de equipos y pertrechos destinados a un programa de entrenamientos conjuntos entre personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras e Infantes de Marina de los Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por el subcomisionado Mayco Palacios, director nacional de Operaciones Aeronavales, al señalar que se trata de un entrenamiento de supervivencia en selva que forma parte de la estrategia de seguridad, orientada a fortalecer las capacidades técnicas y tácticas de las unidades de la fuerza pública.

“Este entrenamiento es para contrarrestar amenazas nacionales y transnacionales, así como reforzar la seguridad y defensa del Canal de Panamá”, añadió.

El Senan a través de un comunicado, detalló que en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón, se desarrollará un plan piloto de habilidades tácticas y técnicas de supervivencia en selva, con la participación de instructores y alumnos de ambos países.

El programa cuenta con un plan de estudios diseñado en coordinación con el Jungle Operations Training Center del Ejército de los Estados Unidos, perteneciente a la 25ª División de Infantería, expresó el jefe de operaciones aeronavales.

Asimismo, entre el 13 y el 23 de agosto llegarán tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo para sumarse a las actividades de entrenamiento, las cuales se llevarán a cabo con estricto respeto a la soberanía nacional.

El comandante Palacios destacó que el ejercicio contará con 44 infantes de marina de los Estados Unidos y 40 unidades de los estamentos de seguridad pública de Panamá. “Con estas acciones, junto con los ejercicios Panamax, estamos fortaleciendo nuestras capacidades operacionales para la protección del Canal de Panamá y la seguridad del país”, añadió.