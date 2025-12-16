Consejo de Gabinete avala compra de helicóptero por $10.1 millones

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 16 de diciembre la compra directa de un helicóptero por parte del Ministerio de Seguridad Pública a la empresa Agusta Westland Philadelphia Corporation (AWPC), por un monto de $10 millones 197 mil 440.
La aeronave, de uso mixto, es un modelo AW169, serie 69009, equipada con motores Pratt & Whitney PW210A, y estará destinada al Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
El viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza, explicó que la adquisición del helicóptero busca reforzar las misiones de ayuda humanitaria, seguridad ciudadana y apoyo social en comunidades de difícil acceso.
Indicó que el Senan enfrenta una reducción de sus capacidades operativas para atender los requerimientos de seguridad, lo que afecta principalmente a la flota de helicópteros, considerada clave para las misiones de asistencia.
Icaza resaltó que la compra fortalecerá las capacidades operacionales en los ejes de seguridad ciudadana, ayuda humanitaria y desarrollo social.
Por su parte, el subcomisionado Félix Kirven detalló que este modelo de helicóptero utilitario tiene capacidad para nueve plazas y una autonomía de vuelo de tres horas. Precisó que el pago se realizará en dos vigencias fiscales.