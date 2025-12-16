Consejo de Gabinete avala compra de helicóptero por $10.1 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 16 de diciembre la compra directa de un helicóptero por parte del Ministerio de Seguridad Pública a la empresa Agusta Westland Philadelphia Corporation (AWPC), por un monto de $10 millones 197 mil 440.

La aeronave, de uso mixto, es un modelo AW169, serie 69009, equipada con motores Pratt & Whitney PW210A, y estará destinada al Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza, explicó que la adquisición del helicóptero busca reforzar las misiones de ayuda humanitaria, seguridad ciudadana y apoyo social en comunidades de difícil acceso.

Indicó que el Senan enfrenta una reducción de sus capacidades operativas para atender los requerimientos de seguridad, lo que afecta principalmente a la flota de helicópteros, considerada clave para las misiones de asistencia.

Icaza resaltó que la compra fortalecerá las capacidades operacionales en los ejes de seguridad ciudadana, ayuda humanitaria y desarrollo social.

Por su parte, el subcomisionado Félix Kirven detalló que este modelo de helicóptero utilitario tiene capacidad para nueve plazas y una autonomía de vuelo de tres horas. Precisó que el pago se realizará en dos vigencias fiscales.