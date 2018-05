'La constituyente la elige el pueblo, no Varela', dice el diputado José Luis 'Popi' Varela

Un día después de que el presidente, Juan Carlos Varela, anunciara el inicio de conversaciones para explorar la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente paralela, el diputado panameñista José Luis Popi Varela salió en defensa de la iniciativa.

Y es que varios sectores de la sociedad, así como los principales partidos del país, criticaron duramente el anuncio efectuado por el mandatario.

"Lo que no entiendo es que la constituyente la elige el pueblo, no Varela. Va a funcionar en un gobierno que no es el de Varela, sino el elegido en 2019", dijo.

Aparte, destacó el diputado, el proceso deberá ir a referendo.

"Y si la oposición dice: 'el gobierno está mal', ellos [al final] controlarían los constituyentes", agregó.

TEMAS QUE PROPONE

El diputado oficialista también se refirió a los temas que deberían ponerse sobre la mesa si se instala la asamblea constituyente.

Dijo, por ejemplo, la reducción de los integrantes de la Asamblea Nacional de 71 a 40, que sean nacionales o provinciales; reducir la edad de 35 años a 25 años para poder aspirar al cargo de Presidente de la República; subir a rango constitucional la descentralización; cambiar la forma de elegir a los magistrados y establecer la segunda vuelta electoral.