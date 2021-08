Consultas al proyecto de ley de conflicto de interés entran a la recta final

La mesa técnica de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional se volvió a reunir este martes, 3 de agosto, para continuar con las consultas al proyecto de ley 329, que regula el conflicto de intereses en el servicio público.

Juan Diego Vásquez, diputado independiente, calificó la sesión de trabajo de positiva porque demuestra que la Asamblea cumple su compromiso de regular ese tema. “Estoy muy contento porque aquí ha venido la Contraloría y Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información , que quiere asumir el compromiso de investigación y prevención”, dijo.

Sostuvo que hay muchas personas que no terminan de entender cuales son los efectos o las consecuencias el no definir y prevenir el conflicto de interés. “Y es que todos los esquemas de corrupción están basados en un conflicto de interés. Cuando yo llamo a mi hermano, y le digo que agarre el contratito (con el Estado), cuando llamo al hermano de mi suplente y le digo que agarre un contratito, cuando me salgo de una empresa, que es mía, pero contrata con el Estado”, dijo.

Esto no busca botar a alguien, busca prevenir, señaló el diputado Juan Diego Vásquez sobre el proyecto de ley que regula el conflicto de intereses en el servicio público.

Vásquez indicó que se pondrán de acuerdo y llegarán a consenso próximamente.

El proyecto de ley 329 es impulsado por el diputado independiente Gabriel Silva. En la iniciativa legislativa se incluye que “los servidores públicos electos por votación popular no podrán contratar directamente a sus donantes de campaña”.