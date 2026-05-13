Panamá, 13 de mayo del 2026

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    Acciones legales

    Contralor Anel Flores no acude a conferencia y abogados confirman denuncia en su contra

    José González Pinilla
    Contralor Anel Flores no acude a conferencia y abogados confirman denuncia en su contra
    Los abogados particulares, Carlos Herrera (izq.) y Juan Antonio Kuan (der.). Gabriel Rodríguez

    El contralor Anel Flores no apareció este miércoles en la conferencia de prensa que había convocado. En su lugar, envió a sus abogados particulares, Carlos Herrera y Juan Antonio Kuan.

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    Ambos juristas confirmaron que Flores enfrenta una denuncia presentada directamente por el Ministerio Público, relacionada con una supuesta irrupción en una diligencia judicial en la que participaban tres auditores de la Contraloría.

    Contralor Anel Flores no acude a conferencia y abogados confirman denuncia en su contra
    Contralor Anel Flores no asiste a conferencia de prensa convocada por su despacho. José González Pinilla

    Según explicaron los abogados, Flores fue notificado del proceso cuando ya había sido citado para la audiencia realizada la semana pasada, a la cual no asistió personalmente y en la que solo estuvieron presentes sus representantes legales. Durante esa audiencia se validaron videos publicados en redes sociales, así como grabaciones del sistema de cámaras del Ministerio Público.

    La defensa sostuvo que nunca existió, bajo ningún concepto, una irrupción. Aseguraron que el contralor únicamente ingresó al elevador y luego esperó en el pasillo para ser atendido.

    El procurador Luis Carlos Gómez Rudy solicitó la audiencia el pasado 27 de abril, 18 días después de que la Procuraduría anunciara la apertura de una investigación penal, luego de que la fiscal anticorrupción Adela Cedeño denunciara más temprano, ante el Despacho Superior, que funcionarios de la Contraloría irrumpieron en medio de una entrevista con tres auditoras, impidiendo así la culminación de la diligencia.

    Las auditoras estaban siendo entrevistadas en el marco de la causa que se adelanta contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado, cuando la sesión fue suspendida por la aparición en escena de Flores y varios funcionarios.

    El 10 de abril, en un comunicado, la Contraloría rechazó haber interferido en diligencias del Ministerio Público y aseguró que la presencia del contralor en la Fiscalía Anticorrupción respondió únicamente “a la necesidad de conocer la situación” de las auditoras, ya que la entrevista se había prolongado por más de ocho horas.

    José González Pinilla

    Editor

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