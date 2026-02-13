Contraloría aplicará multas de hasta $500 por mal uso de vehículos oficiales en carnavales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Contraloría desplegará un operativo nacional del 13 al 18 de febrero y aplicará multas de entre $100 y $500 por el uso indebido de vehículos oficiales durante el Carnaval 2026.

La Contraloría General de la República anunció que impondrá multas de entre 100 y 500 dólares a quienes incumplan las normas sobre el uso de vehículos oficiales durante las festividades del Carnaval 2026.

La medida forma parte de un operativo nacional de fiscalización que se desarrollará desde el viernes 13 hasta el miércoles 18 de febrero de 2026, con el objetivo de evitar el uso indebido de bienes del Estado en días en que aumenta la movilidad en todo el país.

Antonio Thompson, coordinador Multisectorial de Fiscalización CGR, dijo que se verificarán todos los vehículos oficiales para comprobar que cumplen con los requisitos para su circulación.

Antonio Thompson, coordinador multisectorial de fiscalización de la Contraloría General de la República, habla sobre cómo la institución activará un operativo nacional para vigilar el uso de vehículos oficiales durante el Carnaval 2026.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/ECbeqvl6Lt — La Prensa Panamá (@prensacom) February 13, 2026

Según informó la entidad, durante ese período todo vehículo estatal en circulación deberá portar placa oficial visible y mantener póliza vigente. Además, el conductor tendrá que presentar licencia válida y el correspondiente salvoconducto, documento que debe detallar con precisión la misión oficial que justifique su desplazamiento.

Los equipos de la Dirección Nacional de Fiscalización estarán desplegados en puntos estratégicos a nivel nacional, realizando inspecciones aleatorias y verificaciones en campo. Cualquier irregularidad detectada podrá dar lugar a sanciones económicas, conforme a la normativa vigente.

La Contraloría también habilitó canales para que la ciudadanía denuncie posibles anomalías en el uso de autos oficiales. Los reportes pueden realizarse a través de los correos participacionciudadana@contraloria.gob.pa y denuncia@contraloria.gob.pa, así como mediante la línea 100.

Con este operativo especial por Carnaval, la institución busca reforzar la rendición de cuentas y garantizar que los vehículos del Estado sean utilizados exclusivamente para fines institucionales.