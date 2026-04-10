Contraloría asegura que no intervino en investigaciones del caso Carrizo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Contraloría rechazó haber interferido en diligencias del Ministerio Público y aseguró que la presencia del contralor Anel Flores en la Fiscalía Anticorrupción respondió únicamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que estaban siendo entrevistados.

En un comunicado emitido este 10 de abril, la entidad sostuvo que ni el contralor ni funcionarios de la institución “han irrumpido” en investigaciones en curso contra el exvicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, por el delito de enriquecimiento injustificado.

Según la Contraloría, la visita del contralor se produjo luego de que auditores forenses permanecieran más de ocho horas siendo entrevistados, lo que —indicó— generó inquietud sobre el alcance y la forma de las diligencias.

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