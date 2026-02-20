Panamá, 20 de febrero del 2026

    Contraloría desembolsa fondos a 24 juntas comunales del distrito de Panamá

    José González Pinilla
    Contraloría desembolsa fondos a 24 juntas comunales del distrito de Panamá
    Sede principal de la Contraloría General de la República. LP Isaac Ortega

    Un total de 24 juntas comunales del distrito de Panamá recibieron un desembolso correspondiente al “primer cuatrimestre de inversión” por parte de la Contraloría General de la República.

    En un comunicado, la institución informó que se hizo efectivo un total de 284,000 dólares.

    Destacó que, con esta asignación, se busca fortalecer la ejecución de proyectos comunitarios, mejoras de infraestructura menor, programas sociales y acciones directas en beneficio de los residentes del distrito.

    Las juntas comunales beneficiadas corresponden a los corregimientos de El Chorrillo, Calidonia, Ancón, Curundú, Pacora, San Martín, Río Abajo, San Felipe, Betania, Bella Vista, Juan Díaz, Alcalde Díaz, Santa Ana, 24 de Diciembre, Chilibre, Don Bosco, Ernesto Córdoba Campos, Caimitillo, Las Mañanitas, Las Garzas, Las Cumbres, Pedregal, Pueblo Nuevo y San Francisco.

    “Estos recursos forman parte del compromiso institucional de garantizar una gestión responsable, transparente y eficiente de los fondos públicos, promoviendo el desarrollo equitativo de las comunidades y fortaleciendo la gestión local”, añadió la Contraloría.

    José González Pinilla

    Editor


