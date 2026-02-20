Contraloría desembolsa fondos a 24 juntas comunales del distrito de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 24 juntas comunales del distrito de Panamá recibieron un desembolso correspondiente al “primer cuatrimestre de inversión” por parte de la Contraloría General de la República.

En un comunicado, la institución informó que se hizo efectivo un total de 284,000 dólares.

Destacó que, con esta asignación, se busca fortalecer la ejecución de proyectos comunitarios, mejoras de infraestructura menor, programas sociales y acciones directas en beneficio de los residentes del distrito.

Las juntas comunales beneficiadas corresponden a los corregimientos de El Chorrillo, Calidonia, Ancón, Curundú, Pacora, San Martín, Río Abajo, San Felipe, Betania, Bella Vista, Juan Díaz, Alcalde Díaz, Santa Ana, 24 de Diciembre, Chilibre, Don Bosco, Ernesto Córdoba Campos, Caimitillo, Las Mañanitas, Las Garzas, Las Cumbres, Pedregal, Pueblo Nuevo y San Francisco.

“Estos recursos forman parte del compromiso institucional de garantizar una gestión responsable, transparente y eficiente de los fondos públicos, promoviendo el desarrollo equitativo de las comunidades y fortaleciendo la gestión local”, añadió la Contraloría.