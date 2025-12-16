Panamá, 16 de diciembre del 2025

    TENSIÓN

    Contraloría eleva el tono en medio de choques con diputados por rendición de cuentas

    José González Pinilla
    Contralor Anel Bolo Flores.

    La Contraloría General de la República volvió a poner el foco sobre el uso de recursos públicos por parte actores políticos. En un comunicado difundido este martes 16 de diciembre, la entidad insistió en que diputados independientes y el partido Movimiento Otro Camino (MOCA) mantienen pendientes rendiciones de cuentas relacionadas con el manejo de fondos poselectorales.

    La institución subrayó que los informes de auditoría sobre financiamiento político poselectoral que se entregan al Tribunal Electoral (TE) no reemplazan la obligación de rendir cuentas ante la Contraloría. “No sustituyen la rendición de cuentas que debe cumplirse ante esta entidad fiscalizadora”, recalcó.

    Según los registros oficiales de Rendición de Cuentas, persiste información pendiente de entrega dentro del plazo legal por parte de algunos candidatos electos por libre postulación y de partidos políticos, entre ellos MOCA.

    La Contraloría precisó que los diputados de la bancada Vamos, Alexandra Brenes y Luis Duke, presentaron la documentación correspondiente el 15 de diciembre de 2025; sin embargo, advirtió que la entrega se realizó fuera del tiempo reglamentario, por lo que los expedientes continúan sujetos a los procesos de verificación administrativa.

    En el ámbito municipal, la entidad señaló que los informes disponibles reflejan que las alcaldesas electas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Stefany Peñalba, de Arraiján, no registran rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral.

    Además, la Contraloría indicó que representantes electos por libre postulación mantienen información pendiente de presentación, una “situación que constituye un incumplimiento de la obligación prevista en la normativa vigente”.

    En el comunicado, la institución reiteró que la rendición de cuentas ante la Contraloría es un proceso independiente y obligatorio, distinto al que se realiza ante el Tribunal Electoral. Mientras el TE evalúa los informes desde la óptica del financiamiento electoral, la Contraloría ejerce su función fiscalizadora bajo el esquema de control previo, que exige informes trimestrales sobre el uso de fondos públicos.

    La entidad advirtió que quienes no cumplieron con la entrega dentro del plazo serán sometidos a los procesos de revisión correspondientes, incluida la auditoría forense. No obstante, aclaró que estas acciones no responden a señalamientos “ni a ataques contra ninguna agrupación política, movimiento ciudadano o actor en particular”.

    El pronunciamiento se produce en medio de un creciente clima de tensión institucional. Un día antes, el contralor general, Anel Flores, endureció sus críticas por la falta de rendición de cuentas, en un contexto marcado por cuestionamientos al rol de la Contraloría en la aprobación de fondos destinados a municipios y juntas comunales.

    A la par, la mayoría de los diputados de la bancada Vamos ha cuestionado la distribución adicional y discrecional de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la aprobación de la Contraloría a favor de alcaldes considerados cercanos al gobierno de turno.

    José González Pinilla

    Editor


