Contraloría exige verificación estricta de informes de rendición de cuentas en entidades públicas

El contralor general de la República, Anel Flores, dio a conocer que instruyó a las Direcciones de Auditoría Interna de todas las entidades públicas a garantizar la verificación “estricta” de los informes de rendición de cuentas.

Según reiteró la entidad, estos informes deben ser presentados mensualmente dentro de los primeros quince días del mes siguiente.

Mediante la Circular N.° 43, la Contraloría General reiteró la obligación “ineludible” de cumplir con este deber, conforme a lo establecido en la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984.

Información en desarrollo...