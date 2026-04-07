Contraloría frena ‘juega vivo’ en Semana Santa: retiene más de media docena de autos oficiales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Circulación sin salvoconducto, con este documento vencido o sin un límite definido de la misión, así como vehículos sin logotipos institucionales, con placas vencidas y transportando personas no autorizadas fueron algunas de las faltas detectadas en el operativo de fiscalización en la utilización de vehículos del Estado.

La acción fue ejecutada por la Dirección Nacional de Fiscalización General de la Contraloría durante la Semana Santa 2026.

Según el informe de la Contraloría, ocho vehículos fueron retenidos y 85 no cumplieron con los requisitos, por lo que los conductores fueron sancionados. Para los retenidos, la multa es de $500 para el director administrativo de la entidad, $300 para el jefe de transporte y $200 para el conductor.

Antonio Thompson, coordinador multisectorial de la Dirección Nacional de Fiscalización General, dijo que se revisaron 827 vehículos. Durante el operativo, dijo, encontraron vehículos sin póliza de seguro vigente y, en algunos casos, conductores que transitaban sin licencia o con este documento vencido.

Funcionarios de la Contraloría en el operativo de fiscalización de autos del Estado en Semana Santa 2026. Cortesía/Contraloría

Entre las entidades con mayor cantidad de vehículos inspeccionados se encuentran la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud.

Thompson explicó que se desplegaron 250 funcionarios en todo el territorio nacional e incluyeron provincias como Panamá Centro, Chiriquí, Herrera, Coclé y Veraguas. Indicó que las provincias con más incidencias fueron Panamá, Chiriquí y Herrera.