Contraloría cautela cuentas y propiedades al exvicepresidente José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la cautelación de cuentas bancarias y bienes inmuebles ligados al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, en medio de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado.

La acción fue ordenada hace varias semanas como medida precautoria. Las instrucciones se han girado a bancos en los que Carrizo aparece como firmante en cuentas bancarias. También se han colocado marginales a las anotaciones de varias propiedades en el Registro Público.

La fuente consultada por La Prensa no precisó los montos ni las cantidades de bienes cautelados.

Una vez concluyan estas diligencias, la Contraloría elaborará un informe, que será enviado al Ministerio Público, para que investigue penalmente la posible comisión de delitos.

Como parte de la investigación, la Contraloría examina las declaraciones notariadas de bienes patrimoniales que presentó Carrizo al entrar y salir del cargo (que ejerció entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024), entre otros “elementos” del cargo (que ejerció entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024), entre otros “elementos”.

Lea aquí: Los Carrizo-Spiegel y el sueño de la mansión propia

Entre la política y el poder

En mayo de 2024, Carrizo fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el colectivo que gobernó el país entre 2019 y 2024, durante la administración de Laurentino Cortizo. Sin embargo, Carrizo apenas obtuvo el 5.9% de los votos.

Tras concluir su mandato como vicepresidente remitió una solicitud formal al Parlamento Centroamericano (Parlacen) para que se le juramente como diputado correspondiente, invocando el artículo 2 del tratado constitutivo del organismo regional. Simultáneamente, el expresidente Cortizo también manifestó su intención de asumir una curul en ese foro.

Sin embargo, la iniciativa se topó con resistencia dentro del propio bloque panameño del Parlacen. Ocho diputados al Parlacen emitieron un comunicado conjunto calificando la petición como “inoportuna y desafortunada” para el país.

Firmaron el comunicado los siguientes diputados: Virgilio Moreno, Rodrigo Farrugia y Augusto Batista del partido Realizando Metas (RM); Rachel González, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); Katiuska Farlanes y Erick Villarreal, del Partido Popular (PP); al igual que Querube Henriquez y Rubén Darío Tercero, de la libre postulación.

La Prensa contactó a Carrizo para conocer su versión sobre el tema, pero hasta el momento no ha respondido.

Información en desarrollo.