Contraloría inicia auditoría a fondos de descentralización del gobierno de Mulino

La Contraloría General de la República anunció este jueves que, tras recibir la solicitud formal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), inició el proceso para auditar las transferencias de fondos de descentralización a municipios y juntas comunales durante la administración de José Raúl Mulino.

A través de un comunicado, la entidad explicó que realiza el proceso para emitir las resoluciones correspondientes que permitirán poner en marcha “de inmediato” las auditorías financieras integrales requeridas.

Explicó que el MEF pidió la realización de auditorías sobre todos los recursos transferidos a municipios, juntas comunales y consejos provinciales, incluyendo partidas, subsidios y demás fondos estatales desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha.

Asimismo, el MEF instó a la Contraloría la elaboración de nuevos lineamientos, métodos y sistemas contables que “fortalezcan el control del gasto público y mejoren los mecanismos de rendición de cuentas en los gobiernos locales”.

“Nuestro propósito es claro: proteger los recursos del Estado, garantizar la trazabilidad de cada balboa público y asegurar que los fondos destinados a las comunidades se utilicen correctamente y en beneficio de la ciudadanía”, destacó la Contraloría en el comunicado.

El anuncio de estas auditorías se produce luego de las críticas que han surgido en los últimos días por las transferencias a los gobiernos locales.

El pasado jueves 4 de diciembre, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que la actual administración ha destinado al menos $11.5 millones en transferencias a municipios del país. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre cuáles son estos municipios, ni los montos específicos, entre otros aspectos.

Lo que sí se destaca es que los fondos han sido transferidos principalmente a autoridades de los partidos Realizando Metas, Cambio Democrático (CD) y Partido Panameñista.