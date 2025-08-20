Panamá, 20 de agosto del 2025

    |
    FISCALIZACIÓN

    Contraloría ordena auditoría en el Tribunal Electoral

    Mario De Gracia
    Contraloría ordena auditoría en el Tribunal Electoral
    Sede del TE en la Avenida Omar Torrijos. Archivo

    La Contraloría General de la República ordenó este martes 19 de agosto el inicio de una auditoría en el Tribunal Electoral (TE) para fiscalizar el uso y administración de fondos entre los años 2019 y 2024.

    Así lo informó la entidad en un comunicado este miércoles 20 de agosto.

    “La medida se basa en lo que establece la constitución y la ley, que otorgan a la Contraloría la responsabilidad de vigilar que los recursos del Estado se manejen con transparencia y de forma adecuada”, detalla el texto de Contraloría para justificar la auditoría.

    Contraloría ordena auditoría en el Tribunal Electoral

    El periodo a auditar abarca desde el 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024, cubriendo por completo el quinquenio de administración del expresidente Laurentino Cortizo.

    La intención sería revisar cómo se administraron los fondos y bienes públicos en dicho periodo, para “determinar si fueron utilizados de la manera correcta”, señala el comunicado.

    Asimismo, y por las fechas detalladas por Contraloría, la auditoría abarcaría el periodo de campaña electoral del año 2019, que culminó el 3 de mayo de ese año, dos días antes de la Elección General en la que Cortizo resultó electo.

    Hasta el momento, no se han dado mayores detalles del procedimiento de la auditoría, pero Contraloría ha asegurado que realizará “todas las diligencias necesarias” y se contará con la colaboración de personal del TE.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


