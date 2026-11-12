Contraloría realizará dos auditorías por uso de bienes y manejo de fondos en la Alcaldía de Arraiján

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Contraloría General de la República llevará a cabo dos auditorías sobre el uso de bienes y manejo de fondos en la Alcaldía de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Fue la propia Alcaldía de Arraiján, a cargo de Stefany Peñalba, la que confirmó este jueves 12 de noviembre que recibió dos notificaciones oficiales de la Contraloría.

En un comunicado publicado en redes sociales, la alcaldía indica que una de las auditorías está relacionada con la corrección o incorrección en el manejo y uso de los bienes y fondos públicos del municipio durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de septiembre de 2026. Esto abarcaría dos años y tres meses de la gestión de Peñalba.

La segunda auditoría, según la alcaldía, estará dirigida a verificar las operaciones administrativas, legales, financieras, presupuestarias y técnicas relacionadas con la formalización de los contratos de compraventa suscritos entre el Municipio de Arraiján y Metro de Panamá.

Además. el pago de $585,156.25 a la empresa Cable & Wireless Panamá, S.A., por la prestación continua e ininterrumpida del servicio de videovigilancia al Municipio, correspondiente al período comprendido entre el 2 de enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2026.

“Estamos confiados de que se realicen estos procesos, porque consideramos que toda auditoría constituye una oportunidad para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la gestión pública”, se plasma en el comunicado.

El anuncio de las auditorías se da luego de que Yohana Saldaña, presidenta del Concejo Municipal, afirmó que la alcaldesa Stefany Peñalba no ha explicado qué ocurrió con el pago de casi $1 millón que hizo el Metro de Panamá para obras vinculadas a la junta comunal de Juan Demóstenes Arosemena.

Del monto, de poco más de $900 mil, unos $211 mil estaban destinados a la compra de un terreno y la construcción de la sede de la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena.

Lea aquí: Alcaldesa de Arraiján bajo la lupa; ediles exigen saber qué pasó con casi $1 millón del Metro

Del monto, de poco más de $900 mil, unos $211 mil estaban destinados a la compra de un terreno y la construcción de la sede de la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena.

Según Saldaña, el Municipio recibió el dinero hace más de un año, pero la representante del corregimiento, Raquel Murillo, no ha recibido los recursos para desarrollar las obras.