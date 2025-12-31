Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La orden de compra para pagar la demolición del monumento chino fue enviada por la Alcaldía de Arraiján a Contraloría un mes antes de ejecutarla. El refrendo llegó dos semanas antes de la demolición a la oscuridad de la noche.

La orden de compra del servicio de demolición del monumento chino en el mirador del puente de las Américas llegó a la Contraloría General de la República (CGR) el 26 de noviembre de 2025, un mes antes de que ocurriera, según registra el sistema de seguimiento de trámites en la entidad, conocido como SCAFID.

La orden de compra, registrada como “tipo crédito”, fue por un monto de $9,998.62 a la empresa Big Truck Trabajando S.A., encargada de la demolición del monumento, efectuada la noche del sábado 27 de diciembre de 2025.

Asimismo, la orden fue refrendada por Contraloría el 10 de diciembre de 2025, unas dos semanas antes de la demolición, según registra el mismo sistema SCAFID.

Refrendo de la Contraloría donde autoriza el desembolso para la demolición del monumento chino-panameño.

La demolición del monumento causó conmoción en la comunidad chino-panameña, por darse en la nocturnidad de un sábado de diciembre, en una semana de festividades. Asimismo, indicaron que antes habían pedido el diálogo con la Alcaldía de Arraiján para evitar la demoliciónn.

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, argumentó que la demolición se llevó a cabo porque las estructuras estaban deterioradas. A su vez, entidades del gobierno central como el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Policía Nacional negaron su participación en el operativo de demolición.

El rechazo a la demolición alcanzó al presidente de la República, José Raúl Mulino, y a varios de sus ministros, incluido Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal y otros.

No hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraijan al derrumbar el monumento a la Comunidad China construido en el Puente de las Américas. Esa comunidad es tradicional en nuestro país con generaciones establecidas en nuestro país y merece todo… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 28, 2025

“No hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján al derrumbar el monumento a la comunidad china (...). Se debe iniciar una investigación de inmediato. Imperdonable”, dijo el presidente Mulino a través de su cuenta en la red social X tras la demolición del monumento chino.

Al tiempo, Presidencia emitió un comunicado indicando que “no hubo ninguna comunicación” sobre la demolición con la Alcaldía de Arraiján, desmarcandose de tener conocimiento sobre lo ocurrido.

Lo digo en frío. Sin el refrendo de la Contraloría, no hubiera habido la demolición de las estructuras en el Mirador de las Américas y no han dicho nada al respecto. Pasando agachados. La Contraloría refrendo la orden de compra el 10 de diciembre!del año en curso. pic.twitter.com/VC1L6p5DQP — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) December 31, 2025

A la información que consta en el sitio web de seguimiento de la Contraloría reaccionó el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca) y el grupo ‘Seguimos’: “la demolición no se hubiera podido llevar a cabo sin que la Contraloría no hubiera refrendado esa orden de compra”, dijo en un video publicado este miércoles 31 de diciembre.

“El que tiene que rendir cuentas, además del Municipio de Arraiján, es la Contraloría", dijo Cedeño, al tiempo que señaló que la entidad fiscalizadora está “pasango agachada”.

La empresa y el operativo

La empresa Big Truck Trabajando S.A. se encargó del servicio de demolición de las “estructuras deterioradas”, incluyendo su transporte a un “botadero autorizado”, según señala el registro de Contraloría.

Asimismo, se encargó del transporte del equipo y la limpieza general del área, tras el acuerdo para prestar estos servicios a la Alcaldía de Arraiján, y refrendados por Contraloría.

Según su aviso de operación, la empresa tiene sede en el sector de Barrio Colón, La Chorrera y es conocida por alquilar volquetes y hacer trabajos de construcción y demolición. Su representante legal es Luis Manuel González.

El servicio de la empresa se efectuó durante la noche del sábado 27 de diciembre, y al día siguiente el lugar ya se encontraba sin escombros. La Prensa constató posteriormente la presencia de camiones rotulados por la Alcaldía de Arraiján en el área.

El lunes 29 de diciembre agentes del Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para iniciar una investigación por la demolición del monumento.