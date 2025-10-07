Contraloría refrendó contrato MiAmbiente-SGS para auditoría integral de la mina Cobre Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Contraloría General de la República refrendó este martes 7 de octubre el contrato entre el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la empresa SGS Panama Control Services para la auditoría integral de la mina Cobre Panamá.

La contratación alcanza el monto de $539,791 para ejecutar una revisión de aspectos legales, laborales, tributarios y la auditoría de cumplimiento ambiental del proyecto.

Actualmente, la mina ubicada entre las provincias de Colón y Coclé se mantiene en gestión y manejo seguro, luego de que se declarara inconstitucional el contrato que suscribió el Estado con la empresa minera First Quantum Minerals en noviembre de 2023.

El pasado 12 de septiembre, MiAmbiente anunció el inicio de la auditoría con un periodo de planificación.

La contratación de SGS siguió un procedimiento excepcional.

Solo dos empresas presentaron cotizaciones tras la apertura de la convocatoria el 14 de agosto de 2025, aparte de SGS, solo lo hizo la estadounidense Behre, Dolbear & Company (por un monto de $597 mil), según registra el portal Panamá Compra.

No obstante, el periodo para que las empresas presentaran las cotizaciones fue de solo tres días hábiles.

Por otra parte, a la fecha de la publicación de esta nota aún no se ha emitido orden de proceder en el portal de Panamá Compra.

Al tiempo que avanzó la contratación, grupos ambientalistas han mostrado preocupación por algunas diferencias en los términos de referencia (TDR) que redactaron durante una consulta pública y los que finalmente utilizó MiAmbiente para contratar a la empresa SGS.